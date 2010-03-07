همکاری ایران و برزیل در حوزه بیودیزل و گیاهان ترانس ژنیک

دکتر عباس صاحب قدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید وزیرعلوم کشور برزیل از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک گفت: در برخی موارد همچون بایودیزل ها کشور برزیل پروژه های علمی و تحقیقاتی زیادی را اجرا کرده است به طوریکه امروزه بسیاری از خودروهای این کشور از بایودیزل ها که حاصل سوخت غیر فسیلی است استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: از این رو یکی از زمینه های همکاری میان پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و برزیل در حوزه بایودیزل ها خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک گیاهان ترانس ژنیک را از دیگر زمینه های همکاری میان دو کشور ذکر کرد و ادامه داد: گیاهان ترانس ژنیک یا دست ورزی شده ژنی و ایمنی زیستی از دیگر حوزه های همکاری است که طی امضای تفاهم نامه ای پروژه های مشترک تعریف می شود.

وی همچنین بیوتکنولوژی، صنعت و محیط زیست را از دیگر موارد همکاری میان دو کشور نام برد و خاطرنشان کرد: تقریبا در هر دو کشور پتانسیلهای علمی و تحقیقاتی خوبی وجود دارد و پروژه های خوبی نیز در دو کشور اجرایی شده است اما متاسفانه تاکنون وارد عرصه فناوری و تجاری سازی نشده است.

لطفی با ابراز امیدواری از اینکه این بازدید بتواند مقدمه ای برای همکاری میان دو کشور در زمینه این سه حوزه باشد خاطرنشان کرد: ایران در حوزه هایی چون بیوتکنولوژی کشاورزی، تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری و همچنین استفاده از موادی که باکتریها تولید می کنند برای کاربردی کردن در حوزه استخراج و اکتشاف نفت پروژه های خوبی اجرایی کرده است که اینها می تواند زمینه همکاری میان دو کشور باشد.