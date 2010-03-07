خدمات مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم فراملی است

سیدرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به گذشت حدود 19 ماه از فعالیت مستقل مرکز فوق‌تخصص درمان ناباروری جهاد دانشگاهی قم اظهار داشت: حجم فعالیت و دستاورد‌های این مرکز که دارای پیشرفته‌ترین تجهیزات درمان ناباروری می‌باشد، در حد و اندازه استاندارد‌های بین‌المللی است به گونه‌ای که از آغاز فعالیت آن تا پایان آبان‌ماه سال جاری علاوه بر هموطنانمان 111 زوج نابارور از کشورهای دیگر در این مرکز پذیرش شده‌اند.



طباطبایی اضافه کرد: در گذشته به دلیل فقدان چنین مرکز پیشرفته‌ای، بسیاری از مردم قم که با مشکل ناباروری روبرو بودند به تهران و شهر‌های دیگر برای درمان مراجعه می‌کردند اما در طول این مدت، حدود 74 درصد از مراجعه‌کنندگان به این مرکز از قم و 17 درصد نیز از سایر استانها بوده‌اند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر این مرکز کلیه خدمات درمانی پیشرفته مربوط به ناباروری زوجین را انجام می‌دهد، گفت: از شهریور‌ماه سال گذشته تا مدت زمان یادشده میزان موفقیت عمل ICSI در این مرکز 6،31 درصد و میزان موفقیت روشIUI ، 16 درصد بوده است.



طباطبایی همچنین گفت: یکی از فعالیتهای این مرکز توجه به بحث ژنتیک است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک با کمک مسئولان، نخستین مرکز ژنتیک استان قم را در این مرکز دایر کنیم.