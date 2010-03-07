تنها 64 روستا در رودبار تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند

داریوش کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این روستاها 700 کیلومتر شبکه آبرسانی، 21 حلقه چاه و 82 دهنه چشمه تأمین آب ایجاد و کاملا زیرپوشش شرکت آبفارشهرستان قرار دارند.

وی با اشاره به سالم بودن آب تمامی چاهها و چشمه های مناطق روستای شهرستان رودبار اظهار داشت: امسال هشت دستگاه کلرزن در این شهرستان نصب و راه اندازی شده که تمامی چاه ها و چشمه ها تحت پوشش هستند.

رئیس آبفار رودبار در ادامه از بهره برداری سه پروژه آبرسانی روستای در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: این طرحها در روستاهای علی آباد، شهران و چهیش شهرستان رودبار با جمعیت هزار و 100 نفر و با اعتبار هفت میلیارد و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین با اعلام اینکه عملیات اجرایی پروژه های آبرسانی 25 روستای دیگر این شهرستان در حال انجام است، یاد آور شد: مشکلات برخی از روستاها شهرستان رودبار وجود چشمه های بین دو روستاست که روستائیان این مناطق باید جهت تامین آب خود با شرکت آب و فاضلاب روستای همکاری و مشارکت همه جانبه داشته باشند.