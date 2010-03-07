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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

61 پایگاه برای جمع آوری کمکهای مردمی در خراسان شمالی مستقر است

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی گفت: 61 پایگاه ثابت و سیار در مناطق مختلف استان همزمان با هفته احسان و نیکوکاری برای جمع آوری کمک های مردمی پرپاست.

تبارک سبحانی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب اظهار داشت: از این تعداد 53 پایگاه ثابت و هشت پایگاه سیار خواهد بود.

وی با بیان اینکه پارسال در جشن نیکوکاری 930 میلیون ریال کمکهای مردمی جمع آوری شده افزود: 11 پایگاه در مرکز استان خراسان شمالی برای جمع آوری کمکهای مردمی فعال خواهد بود.

وی اضافه کرد: امسال 100 هزار قلک برای جمع آوری کمک های بین دانش آموزان توزیع شد.

وی آمار مددجویان تحت پوشش دائم کمیته امداد استان را 35 هزار و 404 خانوار با جمعیت 82 هزارو 678 نفر عنوان کرد و افزود: 45 هزار و 842 نفر از اقشار آسیب پذیر نیز به صورت موردی از سوی این نهاد حمایت می شود.

کد مطلب 1047013

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