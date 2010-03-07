پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امروزه شاهد اجرای یافته‌های تحقیقاتی در مزارع آرمانی کشور و در عرصه عمل شاهد ایفای نقش ترویج در این راستا هستیم که حدود ‌١٥٠ هزار هکتار از اراضی گندم در کشور تحت پوشش یافته‌های تحقیقاتی است که در عرصه‌های مختلف در کشور انجام شده است.

معاون ترویج و نظام بهره برداری وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ارتباط با ترویج درختکاری در اراضی شیبدار نیز سال گذشته ‌١٧ هزار هکتار تحت پوشش قرار گرفت که امسال فقط در کرمانشاه هشت هزار هکتار تحت پوشش قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به گفته برخی ها کشاورزی ما کشاورزی سنتی است و بخش عمده‌ای از فعالیت های کشاورزی به صورت معیشتی و سنتی انجام می‌شود، بنابراین کشاورزان نیاز دارند که به صورت روزانه و مستمر و به هنگام، به آخرین یافته‌های تحقیقاتی دست یابند و در جهت سیاستها و برنامه‌های کلان کشور قدم بردارند.

وی اظهار داشت: طی سالیان گذشته با اقداماتی که انجام شده است، شاهد رشد محصولات و تولیدات کشاورزی بودیم، به طوری که در سال ‌١٣٥٧ یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی بودیم و حدود ‌٢٤ میلیون تن محصول در کشور تولید می‌شد.