به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی اردوی راهیان نور استان سمنان گفت: این تعداد افراد در قالب سه کاروان دانشآموزی و یک کاروان فرهنگیان به این مناطق اعزام میشوند.
وی با اشاره به اینکه این اردوها از 24 اسفند ماه امسال آغاز و تا پایان فروردین 89 ادامه دارد، گفت: این اردوها ویژه دانشآموزان دختر و پسر سوم راهنمایی و دوره متوسطه است.
به گفته وی، درهر کاروان یک روحانی و یک مربی بصیرت دانشآموزان را همراهی میکند.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: هدف از این بازدید احیاء و ترویج فرهنگ ایثار و شهادتطلبی، تجدید خاطرات حماسههای رزمندگان، ترویج باورها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی و بازشناسی معارف دفاع مقدس است.
وی با تاکید بر نقش راویان اعزامی به اردوهای راهیان نور، خواستار افزایش سهمیههای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور دانش آموزان شد.
قزوهی یادآور شد: تهیه ملزومات و محتوای فرهنگی، نظارت و سازماندهی کاروانها و ... بر عهده سازمان آموزش و پرورش استان در این اعزام ها است.
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