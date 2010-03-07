توسعه شتابان کشور در سایه توجه به پژوهش‌ میسر است

سید مهدی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ پژوهشگری در جامعه گفت: برای دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی باید تمام پژوهش‌ها و تحقیقات را به یاری همه مسئولان به عرصه وجود بیاوریم.



وی با اشاره به اهتمام خاص دولت به امر پژوهش بر لزوم تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی تأکید کرد و افزود: اگر این تعامل دو طرفه به وجود نیامده و مدیران از مشکلات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آگاه نباشند هیچگاه نمی‌توانیم به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابیم.



مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم همچنین گفت: بی‌شک تنها در سایه آگاهی کامل از نیازمندی‌های جامعه می‌توانیم پژوهش‌ها را کاربردی ساخته و در راستای عمران و آبادانی کشور به کار ببندیم.



وی خاطرنشان کرد: انجام پژوهش‌های کاربردی از منویات رهبر معظم انقلاب است زیرا کارآمدی نظام و تحقق سند چشم‌انداز ملی و استانی را به دنبال دارد.