۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۰۰

محدث:

توسعه شتابان کشور در سایه توجه به پژوهش‌ میسر است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم گفت: توسعه پرشتاب کشور در سایه توجه جدی به عرصه پژوهش‌ محقق خواهد بود.

سید مهدی محدث در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ پژوهشگری در جامعه گفت: برای دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی باید تمام پژوهش‌ها و تحقیقات را به یاری همه مسئولان به عرصه وجود بیاوریم.

وی با اشاره به اهتمام خاص دولت به امر پژوهش بر لزوم تعامل مدیران دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی و آموزشی تأکید کرد و افزود: اگر این تعامل دو طرفه به وجود نیامده و مدیران از مشکلات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی آگاه نباشند هیچگاه نمی‌توانیم به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابیم.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم همچنین گفت: بی‌شک تنها در سایه آگاهی کامل از نیازمندی‌های جامعه می‌توانیم پژوهش‌ها را کاربردی ساخته و در راستای عمران و آبادانی کشور به کار ببندیم.

وی خاطرنشان کرد: انجام پژوهش‌های کاربردی از منویات رهبر معظم انقلاب است زیرا کارآمدی نظام و تحقق سند چشم‌انداز ملی و استانی را به دنبال دارد.

کد مطلب 1047022

