یک لحظه خون به مغزم نرسید / از بازیکن سایپا عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی که پس از واکنش نشان دادن به خطای مجید ایوبی با کارت قرمز داور دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و سایپا روبرو شد روز یکشنبه به وب سایت شخصی اش گفت: زمانی که بازیکن سایپا(مجید ایوبی) با ارنج ضربه ای به من زد کنترلم را از دست دادم و برای یک لحظه خون به مغزم نرسید.

وی ادامه داد: شدت ضربه ای که ایوبی به من زد زیاد بود و باعث شد واکنش نشان دهم. با این حال از ایشان عذرخواهی می‌کنم .

علی کریمی در ادامه گفت: خوشحالم که در پایان موفق شدیم سه امتیاز با ارزش بازی را به دست آوریم. ما از این پس باید برای کسب سهمیه آسیا تلاش بیشتری انجام دهیم.

کریمی در پایان در خصوص مصدومیتش گفت: خوشبختانه پس از معاینه پزشک مشخص شد که مصدومیتم شدید نیست و می توانم با دو روز استراحت با تیم تمرین کنم.