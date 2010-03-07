17 نمایش به جشنواره "اتودهای نمایشی" گلستان راه یافت

مسعود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 10 اثر در بخش نمایشنامه‌خوانی و هفت اثر نیز در بخش اتود، موفق به راهیابی در مرحله پایانی جشنواره شدند.

وی اظهار داشت: در این جشنواره که با هدف کشف استعدادهای جوان و حمایت از هنرمندان این عرصه برگزار می شود، 40 اثر در بخش نمایشنامه و 20 اثر نیز در بخش اتود مورد بازبینی قرار گرفته است که از بین آنها 17 اثر در دو بخش مذکور به مرحله پایانی راه یافته‌اند.

وی از کلیه علاقمندان به شرکت در رقابتهای پایانی این جشنواره دعوت کرد و گفت: آثار منتخب، 19 اسفندماه به مدت دو روز در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان به اجرا درخواهد آمد و از بین آنها آثار برتر معرفی و با اهداء جوایزی از آنان تقدیر خواهد شد.

طاهری از برگزاری ورک شاپ تخصصی نمایشنامه‌خوانی و اتودهای نمایشی با حضور استاد عبدالحی شماسی خبر داد و گفت: این ورک شاب 21 اسفندماه ساعت 16 در محل سالن اجتماعات حوزه هنری استان گلستان واقع در خیابان اول لشگر فردوسی نهم برگزار می شود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان بیان داشت: تمامی هنرمندان و علاقمندان به هنر نمایش می‌توانند در این ورک‌ شاپ شرکت نموده و از مباحثی که در آن مطرح می‌شود بهره‌مند شوند.

طاهری افزود: با انگیزه، استعداد و توانمندیهایی که در بین علاقمندان جوان بخش نمایش سراغ داریم و برنامه‌ریزی‌هایی که در واحد نمایش حوزه هنری صورت گرفته، امیدواریم شاهد ارتقاء سطح دانش و مهارت آنان در بخش نمایشنامه‌نویسی نیز باشیم و به هدف نهایی خود که همان پرورش نسل جدید نمایشنامه‌نویس است، دست یابیم.