افزایش دو برابری کشفیات مواد محترقه/ بررسی صحت و سقم فیلم کوی دانشگاه

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ پیش از ظهر یکشنبه در اولین نشست خبری خود به تشریح تمهیدات پلیس و اقدامات انجام شده به مناسبت چهارشنبه پایان سال پرداخت.

وی گفت: دغدغه های پلیس در پایان سال برای ایجاد امنیت بسیار افزایش می‌یابد که یکی از این دغدغه ها چهارشنبه پایان سال است.

وی ادامه: در رابطه با موضوع چهارشنبه پایان سال تعداد اندکی از مردم این سنت را به جا می‌آورند که از آنان انتظار داریم تا نظارت کافی بر عملکرد و رفتار فرزندان خود داشته باشند.

کشفیات مواد محترقه امسال دو برابر سال گذشته است

حسین ساجدی نیا با اشاره به کشفیات مواد محترقه در چند روز اخیر گفت: تاکنون کشفیاتی که در این زمینه حاصل شده است دو برابر آمار سال گذشته بوده به نحوی که نزدیک به 23 تن مواد محترقه غیراستاندارد و بیش از 80 هزار عدد مواد محترقه دست‌ساز کشف و 88 نفر نیز در این زمینه دستگیر شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: پلیس به تمامی تولید کنندگان و پخش کنندگان این مواد هشدار می‌دهد زیرا در صورت دستگیری برخورد شدیدی با آنان صورت خواهد گرفت.

وی گفت: تاکنون هیچ تلفاتی در زمینه استفاده از مواد محترقه به پلیس گزارش نشده و همچنین میزان تماس مردم با پلیس در زمینه اطلاع رسانی و کشف مواد محترقه به 15 هزار تماس افزایش داشته است.

ساجدی‌نیا ادامه داد: حضور پلیس در چهارشنبه آخر سال به صورت کامل و محسوس بوده به نحوی که اجازه هیچگونه هنجارشکنی به افراد داده نخواهد شد.

صحت و سقم فیلم کوی دانشگاه در حال بررسی است

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به فیلم منتشر شده از کوی دانشگاه گفت: سیستم قضائی کشور پیگیر این موضوع است و اقدامات لازم را انجام می دهد، ضمن اینکه توسط یک تیم کارشناسی صحت و سقم این فیلم در حال بررسی است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه برخورد با سرقت‌های خرد و تجاوز به عنف گفت:‌ با نزدیک شدن به ایام تعطیلات و افزایش حجم تردد مردم، سرقت‌های خرد نیز روندی رو به رشد پیدا می‌کند. بر همین اساس پلیس طرح مبارزه با سرقت‌های خرد را ا ز سه روز گذشته در تهران آغاز کرده است و برخوردهای مناسبی نیز تاکنون در این زمینه از سوی پلیس شاهد بوده‌ایم.

ساجدی نیا ادامه داد: از سه روز پیش و به خصوص امروز در تمامی نقاط حساس تهران گشت‌های پلیس به صورت سواره و پیاده حضور دارند و امنیت شهروندان را تامین می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به ایجاد امنیت در تفرجگاه‌های تهران گفت:‌ بیش از هزار و 400 پارک در تهران با 210 میلیون متر مربع وجود دارد که حضور پلیس در تمامی این تفرجگاه‌ها در نوروز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

پلیس‌های نامحسوس در مترو

ساجدی نیا گفت: از سه روز گذشته در تمامی واگن‌های مترو پلیسهای زن و مرد زن به صورت محسوس و نامحسوس حضور داشته و به برخورد با سرقت‌های خرد می‌پردازند به نحوی که در روز گذشته چهار سارق مرد و 9 سارق زن توسط این افراد دستگیر شده‌اند.

وی از به کارگیری گشت‌های بسیج در نوروز در راستای ایجاد احساس امنیت در تهران خبر داد و گفت: نیروهای بسیجی برای همکاری با پلیس آمادگی خود را اعلام کرده‌اند اما هنوز آمار دقیق آنان به پلیس اعلام نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: ستاد بازرسی بسیج مسئولیت کنترل و نظارت بر عملکرد این گشت‌ها را بر عهده دارد ولی پلیس اشرافیت خود را در اجرای این طرح خواهد داشت.

وی با اشاره به دغدغه های اساسی و مهم مردم تهران گفت:‌ با جلسات مختلفی که با نمایندگان محلات در شورایاری‌ها برگزار شد، مشکلات و دغدغه های مردم از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها در حوزه‌های سرقت، معتادان و فروشندگان مواد مخدر و مسایل ترافیکی بوده است.

ساجدی نیا با اشاره به مشکل ترافیک در تهران گفت: این مشکل از مهمترین اولویت‌های پلیس تهران است و بر همین اساس آمادگی داریم با تمام دست اندرکاران در حوزه ترافیک همکاری کنیم و تسهیلاتی برای بهتر شدن تردد مردم در سطح شهر قائل شویم، اما پلیس تنها ناظم و انضباط بخش در موضوع ترافیک است و اصلاح زیرساخت‌ها برعهده سایر دستگاه‌ها است.

حضور نیروهای پلیس در 160 نقطه تهران

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت:‌ در طرح نوروزی، پلیس به صورت فیزیکی و قابل رویت در 160 نقطه تهران به صورت گشت‌های سواره و پیاده حضور خواهد داشت تا امنیت را به طور کامل برقرار کند.

هدیه نوروزی پلیس برای مردم

ساجدی نیا از هدیه نوروزی پلیس به مردم خبر داد و گفت: تمامی خودروها و موتورسیکلت‌هایی که در طول سنوات گذشته توسط پلیس توقیف شدند در صورت نداشتن منع قانونی می ‌توانند با مراجعه به پلیس و تحویل مدارک لازم وسیله نقلیه خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: مشغله پلیس به دلیل اجرای طرح‌های انضباط اجتماعی موجب شد تا اجرای طرح زوج و فرد در تهران کمرنگ شود ولی از سال آینده با نصب دوربین‌های هوشمند در سطح شهر و الکترونیکی شدن کنترل محورهای این طرح به صورت کامل اجرا می شود.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: از سال آینده با نصب تمامی دوربین‌های هوشمند در سطح شهر تهران و همچنین نصب برچسب بر روی خودروها برگه های جریمه به صورت الکترونیکی صادر و به درب منازل افراد می‌رود.

تشکیل پلیس اطفال یک ضرورت است

ساجدی نیا گفت: طرح تشکیل پلیس اطفال مدتی پیش به عنوان یک ضرورت در تهران مطرح شد که در حال حاضر نیز این طرح در حال بررسی بوده تا به عنوان یک ضرورت در تهران عملیاتی شود.

وی در پایان با اشاره به جمع‌آوری معتادان پرخطر و تابلو از سطح شهر تهران گفت: این طرح از سال آینده به صورت جدی در تهران اجرا می‌شود تا سطح شهر از وجود این افراد پاک شود. در حال حاضر نیز 250 نفر از معتادان پرخطر به صورت آزمایشی جمع‌آوری و در مکان‌هایی در حال بازپروری هستند تا نقاط ضعف و قوت این طرح بررسی و در سال بعد با همکاری سایر سازمانها به صورت جدی اجرایی شود.



