نخستین دوره مسابقات فوتبال ساحلی بانوان کشور در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در بازی های امروز کوثر سیرجان با نتیجه 7 بر 2 از سد هود کن تهران گذشت و فرآورده های چوبی سمنان با نتیجه 5 بر 2 از فجر رفسنجان شکست خورد.

در همین خصوص مدیرکل تربیت بدنی بوشهر به مهر گفت: در این دوره از مسابقات هیئت فوتبال چهارمحال و بختیاری، کوثر سیرجان، شهرداری شهر جدید هشتگرد، عمران سازان جوان تیران، فرآورده های چوبی سمنان ،فجر رفسنجان، هود کن تهران،هیئت فوتبال آذربایجان غربی، هیئت فوتبال گلستان، هیئت فوتبال قزوین و نایک کیش در این مسابقات حضور خواهند داشت.

حسین وردیانی افزود: همچنین در این دوره از مسابقات تیم های فوتبال ساحلی بانوان شاهین بوشهر و حرم گناوه نمایندگان استان در این رقابتها خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تدابیر برای برگزاری هرچه مناسب این مسابقات صورت گرفته و هیچ مشکلی درباره برگزاری این مسابقات وجود نخواهد داشت.