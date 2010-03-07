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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

نخستین دوره مسابقات فوتبال ساحلی بانوان کشور در بوشهر آغاز شد

نخستین دوره مسابقات فوتبال ساحلی بانوان کشور در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نخستین دوره مسابقات فوتبال بانوان کشور پیش از ظهر یکشنبه با حضور 12 تیم در ساحل بوشهر و در کنار دریای نیلگون خلیج فارس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در بازی های امروز کوثر سیرجان با نتیجه 7 بر 2 از سد هود کن تهران گذشت و فرآورده های چوبی سمنان با نتیجه 5 بر 2 از فجر رفسنجان شکست خورد.

در همین خصوص مدیرکل تربیت بدنی بوشهر به مهر گفت: در این دوره از مسابقات هیئت فوتبال چهارمحال و بختیاری، کوثر سیرجان، شهرداری شهر جدید هشتگرد، عمران سازان جوان تیران، فرآورده های چوبی سمنان ،فجر رفسنجان، هود کن تهران،هیئت فوتبال آذربایجان غربی، هیئت فوتبال گلستان، هیئت فوتبال قزوین و نایک کیش در این مسابقات حضور خواهند داشت.

حسین وردیانی افزود: همچنین در این دوره از مسابقات تیم های فوتبال ساحلی بانوان شاهین بوشهر و حرم گناوه نمایندگان استان در این رقابتها خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تدابیر برای برگزاری هرچه مناسب این مسابقات صورت گرفته و هیچ مشکلی درباره برگزاری این مسابقات وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 1047026

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