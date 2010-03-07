شش هزار دانشجو در دانشگاه علمی - کاربردی بوشهر تحصیل می کنند

فضل الله لک در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون رشته های ارائه شده در مراکز آموزش عالی تحت نظارت این دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی است.

وی اظهار داشت: 90 کد رشته تحصیلی در استان بوشهر راه اندازی شده است که دانشجویان این دانشگاه قادر هستند در دو روش پودمانی و ترمی این دانشگاه شرکت کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان بوشهر با بیان اینکه به دنبال گسترش کمی و کیفی آموزشهای عالی علمی - کاربردی در جوانان استان هستیم، گفت: این دانشگاه هم اکنون در بخش شیلات و کشاورزی، فناوری اطلاعات و صنعت به دنیال تقویت بنیه علمی جوانان این استان است.

لک با بیان اینکه بخش عمده ای از دانشجوبان این دانشگاه بومی هستند، گفت: دانشگاه علمی - کاربردی توانشته است زمینه تحصیل در هنگام اشتغال را برای کارمندان شاغلین استان فراهم کند، که این امر موجب تقویت علمی کارکنان دولت شده است.

وی اظهار داشت: به رغم این که کمتر از هفت سال از زمان تاسیس این دانشگاه در استان بوشهر می‌ گذرد اما با تلاشهای صورت گرفته هم اینک از دانشگاه های برتر کشور بشمار می رود.