پیشنهاد افزایش قیمت سی ان جی به 118 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دادرس امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد انرژی کشور در بخش خانگی- تجاری، 28 درصد در بخش حمل و نقل، 27 درصد در صنعت و 4 درصد در بخش کشاورزی مصرف می شود، گفت: همچنین هم اکنون 50 درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، 42 درصد به فرآورده های نفتی و 7 درصد به برق اختصاص یافته است.

وی در مورد آخرین وضعیت توسعه صنعت سی ان جی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودروی گازسوز در کشور تردد می کنند و این در حالی است که بر اساس استاندارد جهانی باید به ازای هر یک هزار خودرو یک جایگاه سی ان جی در مدار بهره برداری قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حداقل 1 هزار و 800 جایگاه سی ان جی کم داریم، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده در تهران 190 جایگاه، مشهد 50 جایگاه، اصفهان 45 جایگاه، کرج 40 جایگاه، شیراز 40 جایگاه، تبریز 32 جایگاه، رشت 22 جایگاه و قم 20 جایگاه سی ان جی کم دارد.

وی با اشاره به وجود مازاد جایگاههای سی ان جی در برخی از شهرهای کشور بیان کرد: هم اکنون روزانه به طور متوسط 9 میلیون متر مکعب گاز در جایگاههای سی ان جی توزیع می شود و این در حالی است که با توجه به فعالیت یک هزار و 150 جایگاه ظرفیت توزیع روزانه حداقل 14 میلیون متر مکعب گاز در جایگاههای سی ان جی وجود دارد.

دادرس با بیان اینکه هم اکنون جایگاههای سی ان جی کشور 40 درصد زیر ظرفیت اسمی فعالیت می کنند تبیین کرد: هم اکنون 7 هزار و 200 نازل فعال سی ان جی در کشور وجود دارد اما بر اساس استاندارد باید حدود 14 هزار نازل سی ان جی در کشور وجود داشته باشد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه تاکنون 646 جایگاه تک منظوره سی ان جی و 509 جایگاه دو منظوره سی ان جی در کل کشور به بهره برداری رسیده است، در خصوص مزیت های توسعه صنعت سی ان جی در کشور توضیح داد: وجود دومین ذخایر گاز طبیعی دنیا، توسعه شبکه های توزیع و انتقال گاز موجب شده که زیرساختهای اولیه برای توسعه سی ان جی در کشور فراهم شود.

به گفته وی حجم بالای سرمایه گذاری، پراکندگی جغرافیایی، ضرورت در اختیار گرفتن تکنولوژی های جدید و تغییر و تحولات متعدد متولیان توسعه سی ان جی، محدودیت در دسترسی به سازندگان داخلی و خارجی و رعایت استانداردها از مهمترین محدودیت های توسعه سی ان جی در کشور است.

کاهش تدریجی تولید خودروهای گازسوز در ایران

به گزارش مهر، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی ان جی با اشاره به در نظر گرفتن سهم 25 درصدی برای سی ان جی و ال پی جی در سبد سوخت خودروهای کشور در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تاکنون سهم سی ان جی در سبد سوختی به 18 درصد افزایش یافته و قابلیت برای افزایش سهم این حامل انرژی تا سقف 30 تا 35 درصد نیز وجود دارد.

وی با اشاره به کاهش تولید خودروهای گازسوز در سه سال اخیر بیان کرد: در سال 86 ، 567 هزار دستگاه، در سال 87 ، حدود 464 هزار دستگاه و در یازده ماه نخست امسال 367 هزار دستگاه خودرو گازسوز در ایران تولید شده است.

دادرس با اشاره به اینکه تولید خودروهای سی ان جی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افت داشته است، بیان کرد: عدم تناسب رشد جایگاهها و وجود صف های طولانی منجر به عدم استقبال مصرف کنندگان از خودروهای سی ان جی سوز شده است.

احتمال افزایش قیمت سی ان جی و گاز طبیعی

وی در ادامه با یادآوری اینکه بر اساس قانون قیمت سی ان جی باید معادل 40 درصد قیمت عرضه بنزین در کشور باشد، تصریح کرد: اخیرا انجمن صنفی سی ان جی کشور پیشنهاد حدود 120 تومان برای افزایش هر متر مکعب سی ان جی به وزارت نفت و ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت ارائه کرده است.

دادرس با اشاره به اینکه بر اساس پیگیری های صورت گرفته برخی مسئولان دولتی اعلام می کنند افزایش قیمت سی ان جی بعد از افزایش قیمت گاز طبیعی اتفاق می افتد، گفت: هم اکنون پیشنهادی برای افزایش قیمت گاز به 70 تا 80 تومان مطرح است که در صورت این افزایش قیمت، بهای هر متر مکعب سی ان جی نیز به 130 تا 150 تومان به ازای هر متر مکعب افزایش می یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون ساخت و توسعه جایگاههای سوخت و سی ان جی با مشکلات بروکراسی های اداری روبرو است، بیان کرد: ساخت یک جایگاه سی ان جی به 12 مجوز مختلف از سازمانهایی همچون شرکت گاز، برق، آب و فاضلاب، محیط زیست، وزارت راه، شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان زمین شناسی، اداره ثبت اسناد و املاک، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و جهاد کشاورزی نیاز دارد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از سال 84 تا 87 حدود 4 هزار و 722 متقاضی برای ساخت و توسعه جایگاههای سوخت در کشور مراجعه کرده اند که در نهایت تنها 143 تقاضا منجر به ساخت جایگاههای سوخت در کشور شد.