نشست فراکسیون خط امام(ره) مجلس با وزیر ارشاد با موضوع توقیف مطبوعات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبراظهارداشت: بنده درخصوص توقیف روزنامه اعتماد و هفته نامه ایراندخت با دست اندرکاران وزارت ارشاد تماس داشتم و قرار شد ظرف هفته جاری یا هفته آینده یک نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای فراکسیون خط امام(ره) برگزار شود.

وی ادامه داد: در این نشست قرار است اعتراض اعضای این فراکسیون درخصوص نحوه عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات به وزیر فرهنگ منتقل شود.

عضو فراکسیون خط امام (ره) تصریح کرد: اگر چه ما از هیچ گونه تخلف مطبوعاتی به هیچ شکلی دفاع نمی کنیم اما سئوال اصلی این است که چرابحث توقیف مطبوعات صرفا شامل نشریات مستقل اصلاح طلب و منتقد دولت می شود .

وی گفت: مگر شخص رئیس جمهمور چند بار تاکید نکرد که با این بگیر و ببند ها مخالف است و مخالفت خود با توقیف مطبوعات را اعلام نکرد؟ آیا جایگاه روزنامه اعتماد در کشور به اندازه نشریه همت نبود که اعتراض امثال رئیس جمهور را به دنبال داشت.

کواکبیان گفت : واقعا با ادامه این روند آیا این قصد وجود ندارد که می خواهیم این پیام را بدهیم که هیچ نشریه اصلاح طلب منتقد دولتی وجود نداشه باشد و جامعه را به سمت تک صدایی پیش ببریم.

وی ادامه داد: امیدورام این جلسه هرچه زودتر شکل بگیرد و وزیر ارشاد هم پاسخگوی عملکرد این وزارتخانه ونحوه برخورد هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.

کواکبیان همچنین در این گفتگوی خود به ماجرای دستگیری خبرنگار واحد مرکزی خبر اشاره و تصریح کرد: از وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد می خواهم موضوع دستگیری این خبرنگار را به طورجدی پیگیری کرده و صرفا به احضار سفیر ایتالیا بسنده نکنند و با بکارگیری وکلای خبره حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع نشان دهند.

وی درخصوص حملهبه اتوبوس زائران در عراق نیز گفت: اگر جان زائران ایرانی در معرض خطر است چرا باید اجازه داد که زائران به عتبات عالیات سفر کنند. اگرهم عشق به امام حسین (ع) موجب سفرززائران به عراق می شود حتما برای حفاظت از جان آنان باید اقدامات جدی صورت گیرد.

خبرنگاری با اشاره به توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی از سوی عبدالکریم سروش نظر کواکبیان را درخصوص علت سکوت موسسه حفظ و نشر آثار امام را پرسید که وی با ابراز بی اطلاعی از وقوع چنین توهینی اظهارداشت: معتدقم توهین به حضرت امام (ره) توسط هرکس باشد محکوم است نه به جهت اینکه امام رهبر انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی و مرجع تقلید بود بلکه همچنان ایشان محبوب ملت ایران است و این توهین به همه ملت خواهد بود.

وی از موسسه حفظ و نشر آثار امام (ره) نیز خواست تا با بررسی موضوع نظر خود را اعلام کند.