به گزارش خبرگزاری مهر، با سفر هئیت کلیسای ارتدوکس روسیه، متشکل از سرگی زواناریف دبیر امور کشورهای خارجی اداره روابط خارجی کلیسای ارتدوکس روسیه و ولادیمیر ساخانف استاد آکادمی دینی مسکو، در هفته اول اسفند ماه سال‌جاری، که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در روسیه و به دعوت دبیرخانه گفتگوی تمدنها و ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شد، مقدمات برگزاری دور هفتم گفتگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه فراهم آمد.

بر طبق توافقات به عمل آمده، مقرر شد این گفتگوها در هفته اول ماه اکتبر سال 2010 در تهران با عنوان "نقش دین در زندگی جامعه معاصر" برگزار شود.

گفتگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس هر دو سال یکبار در یکی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه انجام می‌شود.

دور ششم این گفتگوها در سال 1387 در مسکو انجام شد.