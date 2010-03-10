آسیب دیده نبودم رکورد می زدم/ امکانات دوومیدانی زنان در ایران کم است

سمیه مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند من مدال نقره مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران را کسب کردم اما اگر شرایط بهتری داشتم می توانستم بهتر از این هم نتیجه بگیرم.

وی با بیان اینکه به دلیل نزدیکی رقابتهای تهران با مسابقات قهرمانی جهان در قطر برترین های این ماده به ایران نیامدند، افزود: دونده هنگ کنگی در این ماده خیلی خوب دوید و قهرمان شد. وقتی مسابقه تمام شد فکر کردم فاصله ام نسبت به او کم بوده اما اختلاف رکورد من با نفر اول برای کسب مدال طلا زیاد بود و شاید تلاش بیشتر من تنها به ارتقاء رکورد ایران کمک می کرد.

وی با اشاره به اینکه استرس زیادی برای مسابقات داشته، گفت: متاسفانه قبلا در دوهای سرعت جای انجام دو خطا در خط استارت وجود داشت اما در این مسابقات به لحاظ اجرای قوانین جدید تنها با یک خطا دونده حذف می شد.

مهربان دونده دوی 60 متر کشورمان خاطرنشان کرد: مدتی است از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شده ام و همین مسئله باعث شد تا از خط استارت دیرتر بلند شوم و این اتفاق منجر به این شد تا از دونده هنگ کنگی عقب بیافتم. هرچند کسب مدال طلا سخت بود اما قطعا اگر این اتفاق نمی افتاد می توانستم رکورد ایران را هم بزنم.

وی با بیان اینکه تمرینات بانوان در رشته های دوی مانع کم است و امکانات زیادی در اختیارمان نیست، گفت: اگر امکانات بیشتری در دسترس داشتم می توانستم بهتر از این نتیجه بگیرم در کنار آن فرصت رقابت برای دوومیدانی کاران زن ایران کم است. امید داشتم مسابقات کشورهای اسلامی در تهران برگزار شود اما با لغو این مسابقات تنها به حضور در لیگ اکتفا خواهم کرد.