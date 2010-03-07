به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه 12 اسفند مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر برگزار شد.
در این مجمع گزارش هیئت مدیره خوانده شد و پس از آن اعضا حاضر به داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن رای دادند.
بر این اساس محمدرسول صادقی، عباس غفاری، ساسان پیروز، مهرداد حجتی و جواد اعرابی با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر انتخاب شدند. همچنین امین عظیمی و محمدرضا حسینزاده به عنوان عضو علیالبدل رأی آوردند.
همچنین بهاره برهانی به عنوان بازرس اصلی و حسین شاکری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. تقسیم وظایف اعضا هیئت مدیره جدید در نخستین نشست انجام خواهد شد.
اعضاء هیئت مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر اسفند معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه 12 اسفند مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر برگزار شد.
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