به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه 12 اسفند مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر برگزار شد.



در این مجمع گزارش هیئت مدیره خوانده شد و پس از آن اعضا حاضر به داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن رای دادند.



بر این اساس محمدرسول صادقی، عباس غفاری، ساسان پیروز، مهرداد حجتی و جواد اعرابی با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر انتخاب شدند. همچنین امین عظیمی و محمدرضا حسین‌زاده به عنوان عضو علی‌البدل رأی آوردند.



همچنین بهاره برهانی به عنوان بازرس اصلی و حسین شاکری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. تقسیم وظایف اعضا هیئت مدیره جدید در نخستین نشست انجام خواهد شد.