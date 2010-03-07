  1. هنر
  2. تئاتر
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر انتخاب شدند

هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر انتخاب شدند

اعضاء هیئت مدیره جدید انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر اسفند معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه 12 اسفند مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر برگزار شد.

در این مجمع گزارش هیئت مدیره خوانده شد و پس از آن اعضا حاضر به داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن رای دادند.

بر این اساس محمدرسول صادقی، عباس غفاری، ساسان پیروز، مهرداد حجتی و جواد اعرابی با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر انتخاب شدند. همچنین امین عظیمی و محمدرضا حسین‌زاده به عنوان عضو علی‌البدل رأی آوردند.

همچنین بهاره برهانی به عنوان بازرس اصلی و حسین شاکری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. تقسیم وظایف اعضا هیئت مدیره جدید در نخستین نشست انجام خواهد شد.

کد مطلب 1047034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها