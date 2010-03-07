کنترل و نظارت بر روی شناورهای هرمزگان در نوروز افزایش می یابد

الیاس راستین در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با ابراز اینکه از تردد شناورهای متفرقه جلوگیری به عمل می آید، افزود: بهترین وسیله حمل و نقل دریایی در ایام نوروز برای مسافران و گردشگران استفاده از شناورهای مجاز، ایمن و مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی و دریابانی نیروی انتظامی است.

وی با بیان اینکه به شناورهای غیر مجاز در مرتبه اول تذکر داده می شود، تاکید کرد: در صورتی که این شناورها به تذکرات داده شده توجه نکنند مجبور می شویم شناور را توقیف کنیم.

راستین با اشاره به اینکه در اسکله های تردد مسافر و خودرو ایستگاه های پلیس مستقر می شوند متذکر شد: نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی جهت کنترل ، نظارت و ایجاد امنیت تردد و ورود و خروج مسافران از 27 اسفند ماه مستقر خواهند شد.

وی با یاد آوری این موضوع که عدم استفاده از جلیقه نجات در تعطیلات بهمن ماه مشکل ساز شده بود، افزود: در ایام نوروز جهت ایمنی مسافران و با توجه به تغییرات آب و هوایی استفاده از جلیقه نجات در شناورها الزامی است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات مربوط به داخل محوطه اسکله چارک می شد که نیروی دریابانی در آن به دلیل نداشتن مکان حضور نداشت.

راستین بیان کرد: سال گذشته مشکلاتی از قبیل وضعیت نامناسب فروش بلیط،‌عدم نظارت و کنترل بر شناورها،‌ غیر استاندارد بودن جایگاه مسافران و نبود سرویس های بهداشتی وجود داشت که مسافران را با مشکلات بسیاری روبرو کرده بود.

وی با اشاره به اینکه در بندرچارک سفرها در نوروز گذشته با ناراحتی زیاد انجام می گرفت، تاکید کرد: سرهنگ سپهوند فرمانده پلیس راه استان در یکی از این سفرها، عصبانیت ناشی از عدم وجود پاسخگویی مناسب به مردم را عامل تصادفات جاده ای معرفی کرد.