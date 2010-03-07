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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۶

آکادمی جامو و کشمیر بهترین کتابهای سال را اعلام کرد

آکادمی جامو و کشمیر بهترین کتابهای سال را اعلام کرد

فرهنگستان هنر، فرهنگ و زبان جامو و کشمیر جایزه بهترین کتابهای سال 2009 را از میان 9 زبان و گویش مختلف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اُت لوک ایندیا، عمر عبدالله رئیس این فرهنگستان از جایزه 51 هزار روپیه‌ای برای نویسندگان و شاعران این جایزه خبر داد.

در زبان کشمیری امین کمیل  شاعر و نویسنده داستانهای کوتاه ،در بخش زبان اردو ترنم ریاض،  دربخشهای  پاهاری و گوجری صابر میرزا و جان محمد حاکم  و در بخش پنجابی هاربهاجان سینگ ساگار، در بخش هندی شیام بیهاری و در بخش دالاکی  تی‌سرینگ چاگسپال موفق به دریافت این جایزه شده‌اند.

جامو و کشمیر شمالی‌ترین ایالات جمهوری هند است. مرکز تابستانی این ایالت شهر سرینگار و مرکز زمستانی در شهر جامو قرار دارد. بیشتر خاک این ایالت در رشته کوه‌های هیمالایا واقع شده‌است.

بیشتر مردم جامو و کشمیر به زبانهای کشمیری، اردو، دوگری، پاهاری، بالتی، لاداکی، پنجابی، گوجری و دادری صحبت می‌کنند. با این وجود اردو با رسم‌الخط فارسی، زبان اداری این ایالت است و اغلب مردم به زبانهای هندی و انگلیسی به‌عنوان زبان دوم سخن می‌گویند.

کد مطلب 1047038

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