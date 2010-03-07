خبر ریزش تونل در آزاد راه تهران - پردیس کذب محض است

مسعود رهنما در گفتگو با مهر درباره برخی خبرها مبنی بر ریزش تونل در مسیر آزادراه تهران - پردیس گفت: خبر ریزش تونل در آزاد راه تهران-پردیس صحت ندارد و ما از همه خبرنگاران و عکاسان دعوت می کنیم از این پروژه بازدید کنند.

معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه روند احداث این پروژه با توجه به نوع خاک این مسیر بسیار پیچیده و سخت است، اظهار داشت: خوشبختانه با وجود دانش فنی و مهندسی موجود این پروژه با شدت و سرعت در حال احداث است.

رهنما در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا این پروژه پس از گذشت مدتی اندکی از گشایش دوباره مسدود شد؟ گفت: یکی از باندهای این بزرگراه برای زمانهای خاصی (زمان افزایش بار ترافیکی مانند تعطیلات) باز شد تا با عبور وسایل نقلیه از این مسیر حجم ترافیک کاهش یافته و ایمنی در تردد ها بالا رود.

وی با بیان اینکه در همان زمان هم از مسیرهای کنار گذر موقتی به جای تونل های در حال ساخت در این پروژه استفاده می شد، تصریح کرد: در هنگام شروع ساخت این تونل ها برای حفظ ایمنی و جان مسافران این مسیر دوباره مسدود شد.

معاون ساخت و توسعه آزاد راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اعلام اینکه این مسیر در نوروز 89 مسدود خواهد بود، از به بهره برداری رسیدن کامل این مسیر برای تابستان سال 1389 خبر داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به غیر از تونلها 85 درصد از ساخت این آزاد راه تکمیل شده است و در تابستان هردو باند این آزاد راه به بهره برداری خواهد رسید.