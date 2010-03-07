850 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی نگهداری می شود

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: منطقه حفاظت شده البرز جنوبی یکی از مهمترین مناطق محیط زیستی اطراف کرج است که فعالیتهای مطلوبی در زمینه حفظ محیط زیست در آن صورت می گیرد.

وی ادامه داد: 38 گونه پستاندار و 155 گونه پرنده در این منطقه نگهداری می شوند که این امر، تاثیر فراوانی در حفظ این گونه ها دارد و در عین حال، 55 گونه آبزی در منطقه حفاظت شده یادشده نگهداری می شود.

این مسئول بیان کرد: در همه کشورها برای حفظ طبیعت و حیات وحش کارها و فعالیتهایی صورت می‌گیرد و از این دو حمایتهایی می‌شود.

پسندیده اظهار داشت: یکی از بهترین راه‌ها برای حفاظت از حیات وحش، حفاظت از زیست‌گاه حیات وحش است که این امر تاثیر مطلوبی در حفظ محیط زیست دارد و مانع از بین رفتن گونه های جانوری می شود.

وی خاطرنشان کرد: در ایران از غنای زیستی بالای جانوری و گیاهی برخورداریم و سازمان حفاظت از محیط زیست تلاش بسیاری برای نگهداری و حفظ آن انجام می‌دهد.

منطقه حفاظت شده البرزجنوبی با وسعت 91 هزار هکتار در اطراف کرج واقع شده و گونه های جانوری مختلفی از جمله کل و بز، خرس قهوه ای، گراز، سیاه گوش و پلنگ در آن زیست می کنند.