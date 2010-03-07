به گزارش خبرنگار مهر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم به تشریح مزیتها و ویژگی‌ های بکارگیری مبنای فقه اسلامی در بازارهای مالی پرداخت وگفت: بازار سرمایه اسلامی، بازاری است که تمام فعالیتهای آن بر پایه اصول شریعت انجام می شود.

علی صالح آبادی ادامه داد: در همین رابطه، قانون بازار سرمایه ایران تمام فعالیتهای مبتنی بر ربا، قمار و غرر را ممنوع کرده است تا معاملات بر پایه اصول شریعیت انجام شود.

وی به توسعه سریع و گسترده بازار مالی اسلامی درسالهای اخیر اشاره کرد و افزود: این امر باعث بوجود آمدن سازمانهای مختلف بین المللی فعال در این زمینه شده بطوریکه امروزه بازار سرمایه اسلامی، موازی بازار سرمایه غیر اسلامی در حال فعالیت است.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد درسهای بحران مالی جهان افزود: این بحران به ما آموخت که سیستم سرمایه داری و بازار مالی غیر اسلامی با اصول و قوانین فعلی قابل اعتماد نیست.

وی تصریح کرد: فرصت طلایی بدست آمده است تا با استفاده از این بحران، سیستم مالی مبتنی بر قواعد اسلامی در جهان توسعه یابد.

رئیس سازمان بورس به سخنان "اشتراس کان" رئیس اجرایی صندوق بین المللی پول درجلسه سالانه ای اکتبر 2008 اشاره کرد و گفت: وی دلایل بروز بحران مالی بر بازارهای مالی جهان را ضعف چارچوب قانونی و نظارتی، ضعف مدیریت ریسک در سازمانهای خصوصی مالی و ضعف مکانیزم عملکرد بازار اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد : اما می توان با توسعه بازار سرمایه اسلامی ضعف های کنونی بازارهای مالی جهان را از بین برد.

سخنگوی سازمان بورس ممنوعیت معاملات غیر قطعی (غرر)، اتکا بیشتر به معاملات دارایی ها که با ارتقا مکانیزم PLS باعث بهبود نظارت می شود، تاکید بر روی اصول اخلاقی، دقت بر روی معامله های فروش استقراضی به طوریکه شخص نمی تواند چیزی را که مالک آن نیست، بفروشد، تمرکز روی کمکهای مالی مانند اعطای وام بدون بهره به افرادی که توانایی بالای مالی ندارند و تاکید بر وجود دارایی به عنوان ضمانت انجام معاملات مالی را برخی از اصول بازار سرمایه اسلامی اعلام کرد.

صالح آبادی در مورد ویژگی‌های بازار سرمایه اسلامی گفت: ساختار فعالیت این بازار مطابق با اصول و ابزار اسلامی و واسطه های اسلامی است.

وی با بیان اینکه رعایت اصول شریعت محدودیتی ایجاد نمی کند، تصریح کرد: بکارگیری این اصول راهکارهایی را برای تقویت بازارها ارائه می کنند.

سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت: این ساختار منسجم به بازارها امنیت و اطمینان لازم را می دهد تا بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند.

وی خاطرنشان کرد: کمیه فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سال 2006 میلادی راه اندازی شد که وظیفه آن بررسی و تطبیق فعالیتها و تطابق آنها با اصول شریعت است، وظیفه دیگر این کمیته بررسی و طراحی ابزار جدید اسلامی و توسعه نهادهای اسلامی است.

همچنین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در این مراسم گفت: 4 سال از آغاز شکل گیری کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار تهران می گذرد و جلسات این کمیته دو هفته یکبار برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کمیته مذکور ابزارهای مختلف فقهی مورد استفاده در دنیا را بر اساس مبانی فقه شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار داده است، تصریح کرد: از بین ابزارهای مالی صکوک، ابزار اجاره را با توجه به کاربردهای آن حق تقدم دادیم. ابزار صکوک نیز به سه شکل اجاره عادی، اجاره با اختیار فروش و اجاره به شرط تملیک قابل استفاده است.

مصباحی مقدم افزود: اوراق استصناع نیز به معنای سفارش ساخت یک کالا یا پروژه است که برخی از فقها استصناع را از نوع سلف، برخی بیع مستقل، اجاره یا جعاله و قرارداد مستقل می دانند.

دومین دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی با حضور اندیشمندان و کارشناسان 10 کشور اسلامی به مدت سه روز در تهران برگزار خواهد شد.

معرفی بازار سرمایه ایران، نقش تامین مالی اسلامی در جلوگیری از بروز بحران مالی، مبانی فقهی در بازار سرمایه اسلامی، مدل عملیاتی انواع مختلف اوراق اجاره و استصناع، تجربه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در جهان، تامین مالی اسلامی در اروپا، مدل عملیاتی صندوق های زمین و ساختمان، مدل عملیاتی قراردادهای آتی اسلامی در ایران، مدل عملیاتی اوراق رهنی، تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها در بازار سرمایه اسلامی را از مهمترین موضوعات این دوره آموزشی است.

"نسار شارق" نماینده بانک توسعه اسلامی و "فرهاد ریاضت" مدیر گروه مدیریت ریسک جهانی در لندن مدرسان خارجی این دوره آموزشی هستند. درمراسم افتتاح این دوره آموزشی، اعضای هیئت مدیره و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند.