بازار ماهی فروشان بندرعباس غیراستاندارد است

عبدالحسین مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: به علت شرایط خاص آکولوژیکی در بندرعباس حیوانات موذی زیادی در پارکها و مکانهای تفریحی وجود دارد اما مبارزه با این حیوانات بر عهده مرکز بهداشت نیست.

به گفته وی، این مرکز تنها مسئولیت بازدید و گزارش آن را بر ارگان مربوطه در راستای از بین بردن و پاک کردن محیط برعهده دارد.

وی ادامه داد: از بین بردن این حیوانات بر عهده سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بوده که این بخش نیز بر اساس قانون پیگیری اینگونه امور را به بخش خصوصی واگذار کرده که تاکنون انجام این امر در بندرعباس رضایت بخش نبوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به تمامی تذکرات داده شده مبنی بر به خطر افتادن سلامت شهروندان همچنان مشکل نابودی حیوانات موذی و پاکیزگی شهر بر جای خود باقی و بهداشت شهر نامناسب است.

وی در پایان افزود: یکی از مشکلات عمده این مرکز کمبود نیروی انسانی برای بازرسی و نظارت بر بهداشت شهر است که باید به صورت مداوم بر این امر رسیدگی کنند.