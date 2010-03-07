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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

در نمایش "پرفوسور بوبوس"/

بجستانی جایگزین ارجمند شد

بجستانی جایگزین ارجمند شد

مهدی بجستانی در نمایش"پرفسور بوبوس " به کارگردانی آتیلا پسیانی جایگزین برزو ارجمند شد.

به گزارش خبرنگار مهر،نمایش"پرفوسور بوبوس" به کارگردانی آتیلا پسیانی برای اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر آماده می شود. به تازگی در این نمایش که فروردین 89 به صحنه می‌رود مهدی بجستانی جایگزین برزو ارجمند شده است. همچنین قرار بود ترانه علیدوستی نیز در" پرفوسور بوبوس" به ایفای نقش بپردازد که به جای اوهانیه توسلی در نمایش حضور می‌یابد.   

رضا کیانیان، لیلی رشیدی، بابک حمیدیان، فاطمه نقوی، خسرو پسیانی، الهام شکیب، ناز شادمان و مهدی صدر دیگر بازیگران "پرفسور بوبوس"هستند.

آتیلا پسیانی طراحی لباس و صحنه نمایش "پرفسور بوبوس" را هم برعهده دارد. نورالدین حیدری‌ماهر دستیار کارگردان و آنکیدو دارش آهنگساز نمایش هستند.

آتیلا پسیانی در‌ سالهای اخیر آثار قابل توجهی چون "تبار خون"، "گنگ خواب‌دیده"،‌ "زخمه بر رمل"، "سمفونی ناکوک"، "متابولیک" و "ساعت صفر" را به صحنه برده است. رضا کیانیان هم آخرین بارحدود پنج سال پیش در نمایش "حرفه‌ای‌ها" به ایفای نقش پرداخت.

کد مطلب 1047052

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