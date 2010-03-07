زلزله 8 ریشتری در انتظار صنعت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیح مشهدی تفرشیدر جمع خبرنگاران گفت: صنعت خودروسازی کشور حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را بر عهده دارد و لازم است تا تصمیم گیری هایی که بر روند فعالیت های این صنعت تاثیرگذار است با مشورت فعالان آن انجام شود.

وی که در خصوص تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی داخلی سخن می گفت، اظهار داشت: چنانچه تصمیمات مدیریتی مانند نصب ای.بی.اس(ترمز ضد قفل)، ایربگ(کیسه هوا)، تولید خودرو دوگانه سوز( سی.ان.جی)، تعرفه واردات و ... که بر روند فعالیت شرکت های خودروسازی تاثیرگذار است، بدون برنامه ریزی باشد در حکم ایجاد زلزله های هشت ریشتری برای این صنعت است.

تفرشی با تاکید بر افزایش سطح ایمنی برای خودروهای تولید داخلی، ادامه داد: تصمیم گیری های تاثیر گذار در صنعت خودرو باید با حضور تمام ذی‌نفعان و فعالان صنعت خودروسازی کشور و به صورت هماهنگ انجام شود نه اینکه هر حوزه برای خود تصمیم گیری کند.

مدیر عامل شرکت پارس خودرو با بیان اینکه نیازمند افزایش همدلی در حوزه های فرابخشی صنعت خودروسازی کشور هستیم، تصریح کرد: تعیین تعرفه واردات خودرو باید بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد، یعنی اینکه باید دید کاهش رقم 20 درصد از تعرفه بر اساس چه منطق و برنامه ای عنوان شده است؟

وی ادامه داد: به چه علت در کمیسیون تلفیق پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو ارقامی مانند 18، 15، 12، 10 و یا ... درصد نبوده است، و آیا برای این رقم(20 درصد) دلیل، منطق و برنامه مشخصی موجود است.

تفرشی با بیان اینکه باید منفعت مردم را از کاهش، افزایش و یا ثبات تعرفه ها مد نظر قرار داد، اظهار کرد: باید زاویه دید ما از بخشی نگری به کلی نگری تعمیم یابد و در موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو میزان خروج ارز از کشور، تاثیر افزایش واردات خودرو، کاهش اشتغال زایی و سایر موارد مرتبط با این موضوع مورد بررسی دقیق تر و کارشناسانه تری قرار گیرد.

مدیر عامل پارس خودرو در واکنش به اینکه موافقان کاهش تعرفه واردات خودرو معتقدند کیفیت خودروهای ساخت داخلی از این طریق افزایش می‌یابد و در مقابل، مخالفان این قضیه نیز معتقدند افزایش تعرفه به صنعت داخل لطمه می‌زند، گفت: چنانچه قرار است رقابت پذیر شویم به چه دلیل یک دفعه تعرفه واردات خودرو صفر نمی شود! این حرف‌ها درست است اما برای باز کردن درها باید کلیدی داشته باشیم، و کاهش تعرفه یک نتیجه کلیدی پایانی است که باید ابتدا زیرساخت‌های آن فراهم شود.

وی همچنین در واکنش به پیشنهاد کاهش 20 درصدی تعرفه واردات قطعات، اضافه کرد: بنده با اصل موضوع مشکل دارم(کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات بدون هیچ برنامه مشخص) و اصلا نمی دانم دلیل این مقدار کاهش چیست. همچنین با این کاهش به طور طبیعی ما نیز باید قیمت خودرو را کاهش دهیم اما ابتدا باید بدانیم منطق تعرفه واردات به صورت سی.‌بی.‌یو چیست و این رقم 70 درصد که به عنوان میانگین تعرفه واردات خودرو عنوان شده به چه صورت در مورد خودروهای مختلف تعیین می‌شود؟

به گفته تفرشی، برنامه کاهش تعرفه واردات خودرو حداقل باید برای یک پروسه پنج ساله مشخص و به خودروسازان اعلام شود تا بتوان بر مبنای آن، مدیران صنعت خودروسازی کشور برنامه ریزی، تصمیم گیری و حرکت کنند.

مدیر عامل پارس خودرو خواستار شد تا تصمیم گیری هایی که قرار است برای صنعت خودروسازی کشور گرفته شود زودتر به مدیران این صنعت اطلاع داده شود.

وی در ادامه تولید تندر90 را یک پروژه ملی دانست که متاسفانه کسی که مالکیت این پروژه ملی را به سمت ایران مدیریت کند وجود ندارد.

تفرشی با اشاره به اینکه ایران خودرو، سایپا(پارس خودرو)، رنوپارس و ایدرو هر کدام با استراتژی بخشی می‌خواهند مسائل و مشکلات این پروژه را مدیریت کنند، بیان کرد: برای حل این موضوع ابتدا به سراغ تمرکز تولید رفتیم که بنا به برخی سیاست گذاری های داخلی هر یک از دو گروه خودروسازی محقق نشد و هم اکنون خواستار تمرکز مدیریت با طرف خارجی شدیم.

مدیر عامل شرکت پارس خودرو ادامه داد: در این زمینه با ایران خودرو نیز به نتیجه رسیدیم و پیشنهاد مشترکی را به وزارت صنایع و معادن ارائه کردیم که البته هنوز از سوی این وزارتخانه تعیین تکلیف نشده است.