ارتباط پلیس با مدارس و مساجد گامی موثر در پیشگیری از جرم است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، بهرام نوروزی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه های خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از سفر به خراسان جنوبی بازرسی و بررسی‌ عملکرد پلیس پیشگیری استان و نحوه خدمت رسانی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان به مردم بوده است.



وی تصریح کرد: با اقدامات و آموزش‌های همگانی و حضور فیزیکی محسوس و غیرمحسوس در تلاش هستیم تا بتوانیم اقدامات پیشگیرانه را در سطح کشور در تمام زمینه ‌ها انجام دهیم.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس پیشگیری خراسان جنوبی پلیسی فعال و پرتلاش بوده است و اقدامات خوب و گسترده ‌ای انجام داده است، تصریح کرد: آمار و عملکرد این پلیس خوب بوده و در امتیازبندی ما، امتیاز خوب و خیلی خوب را حاصل کرده ‌اند.

استانداردسازی تعالی رفتار سازمانی کارکنان استان خراسان جنوبی در دستور کار است

سردار نوروزی با اشاره به اینکه با اجرای آموزش ها استانداردسازی تعالی رفتار سازمانی کارکنان استان خراسان جنوبی در دستور کار است، بیان داشت: این دوره آموزشی در دستور کار کلیه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها قرارگرفته است.



وی با بیان اینکه در بحث مأموریت پلیس پیشگیری دو بخش حائز اهمیت است، گفت: بخش سخت شامل گشت خودرویی و موتوری بوده و بخش نرم استفاده از تجربیات فرماندهان و حوادث رخ داده است.



رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی از نگهبان محله به عنوان یکی از اقدامات مهم پلیس پیشگیری در راستای مردمی کردن امنیت نام برد و خاطرنشان کرد: در استان‌های دیگر از مؤسسات خدماتی تحت عنوان نگهبان محله استقبال خیلی خوبی شده و امیدواریم در سال های آینده استقبال خوبی صورت بگیرد.

نوروزی ادامه داد: طرح تکریم ارباب رجوع، احترام گذاشتن به مردم و همکاری با مردم از طریق مساجد و صنوف و ادارات در راستای ارائه آموزش‌های همگانی برای پیشگیری از وقوع جرائم و نیز استفاده مؤثر از پلیس محله و تقویت اقدامات پیش ‌بینانه و پیشگیرانه یکی از اولویتها مهم است.

وی بر استانداردسازی رفتار پلیس تاکید کرد و گفت: ارتباط کلانتری‌ها با مدارس، مساجد، صنوف و ارگان‌ها ضروری است تا اقدامات پیشگیرانه به صورت بهینه آموزش داده شود.



رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی بر تجهیز نیروهای پلیس به دانش و فناوری روز تاکید کرد و بیان داشت: مردم انتظار رفتار معقولانه از پلیس را دارند.



نوروزی تصریح کرد: رسانه ‌ها واسطه امینی بین مردم و مسئولان هستند که باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرند.