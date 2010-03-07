رکود سینمای مستند در شهرستانها نگران کننده است

حمید منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با انتقاد از در حاشیه بودن سینمای مستند در کشور تصریح کرد: وجود مشکلات فراوان سینمای مستند باعث شده که هنرمندان کمی در این عرصه فعالیت‌کنند و همین مسئله موجب شده که سینمای مستند رشد چندانی در سطح کشور و به ویژه در سطح شهرستان‌ها نداشته باشد.



وی افزود: متأسفانه حتی در جشنواره‌های بزرگ و بین‌المللی فیلم به صورت مستقل به این پدیده سینمایی توجه نمی‌شود.



مردم به دیدن سینمای مستند عادت نکرده‌اند



منتظری همچنین گفت: آنچه مشخص است این است که مردم به تماشای آثار مستند عادت ندارند و استقبال کم مردم از این گونه آثار سینمایی زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در این سینما کاهش می‌دهد.



این فیلمساز در عین حال ادامه داد: با این وجود رسانه ملی بهترین مکانی است که می‌توان با نمایش آثار مستند هنرمندان جوان رونقی به سینمای مستند بدهد.



وی در خاتمه، برگزاری سینما حقیقت را تنها جشنواره مستقل سینمای مستند، عنوان کرد و گفت: این جشنواره بستر رشد و توسعه اینگونه سینمایی را فراهم خواهد آورد.