ایجاد اتاق فکر در تحقق تحول در حوزه اثرگذار است

حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر لزوم ایجاد اتاق فکر در راستای تحول مطلوب اظهار داشت: یکی از اصول پذیرفته شده در تمام دنیا، بحث اتاق فکر است و اتاق فکر به شکلهای کلان، جزئی و موردی با کارکردهای خاص خود میتواند در بحث تحول در حوزه علمیه نقش آفرین باشد.
وی افزود: مصوبههای آموزشی و اجرایی حوزههای علمیه باید نتیجه تحقیق و بررسی دراین اتاقهای فکر باشد.
لزوم مشورت گیری از نخبگان حوزه در امر تحول
خسروپناه همچنین با اشاره به نقش مشورت با نخبگان در تصمیم گیریها گفت: باید تحول را کارشناسانه پیش ببریم و در پی ایجاد یک نظام جامع و مدون برای این مسئله باشیم.
وی افزود: باید بدانیم که با صرف جابجایی مدیران، تحولی در حوزه صورت نمی گیرد بلکه چگونه مدیریت کردن مهم است.
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز داشت: متاسفانه مدیران بیشتر دچار کارهای اجرایی شدهاند، از این رو می بینیم که اتفاق خاصی در حوزه تحول نیفتاده است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ایجاد اتاق فکر را در شکل گیری تحول در حوزه علمیه مؤثر دانست.
حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر لزوم ایجاد اتاق فکر در راستای تحول مطلوب اظهار داشت: یکی از اصول پذیرفته شده در تمام دنیا، بحث اتاق فکر است و اتاق فکر به شکلهای کلان، جزئی و موردی با کارکردهای خاص خود میتواند در بحث تحول در حوزه علمیه نقش آفرین باشد.
نظر شما