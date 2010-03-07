کنسرت گروه پریشاد در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجرا که از ساعت 17 روزهای یاد شده برگزار می شود قطعاتی در دستگاه ماهور و چهار گاه برای مخاطبان به اجرا در خواهد آمد.

از جمله قطعات این برنامه می توان به"نمی شه غصه یه لحظه ما رو تنها بزاره"، "شنیده ام که رفتی"، "رها"، "خاطرات عمر رفته"، "دیگه عاشق شدن فایده نداره"، "من که مجنون توام"، "انتظار" و "مرغ سحر" اشاره کرد.

گروه پریشاد را در این اجرا مینا قاسم پور(قانون)، پدیده احرار نژاد(تار)، نیوشا بریمانی (کمانچه)، نازنین پدرثانی(تنبک و دایره) و سارا مهرافشا(دف)، نازلی بخشایش(پیانو) و پریچهر خلوتی(به عنوان سرپرست و خواننده گروه) همراهی می کنند.