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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۴

128 پایگاه در جشن نیکوکاری کمکهای سمنانی ها را جمع آوری می کنند

128 پایگاه در جشن نیکوکاری کمکهای سمنانی ها را جمع آوری می کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان از ایجاد 128 پایگاه ثابت و سیار این نهاد برای جشن نیکوکاری در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نجفعلی انتظاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: جشن نیکوکاری پنج شنبه هفته جاری و همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار می شود.

وی با اشاره به کمک 50 میلیون ریالی استاندار سمنان به این جشن گفت: ترویج سنتهای حسنه اسلامی و مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور خیر هدف از برگزاری جشن نیکوکاری است.

به گفته وی، مردم این استان در سال گذشته، بیش از 501 میلیون ریال به طور نقدی و بیش از 804 میلیون ریال به طور غیر نقدی در جشن نیکوکاری اهدا کردند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ادامه داد: مردم استان سمنان از نظر مشارکت در جشن نیکوکاری دارنده رتبه یازدهم کشوری هستند.

انتظاری یاد آور شد: شعار امسال جشن نیکوکاری"اکرام محمدی(ص)، انقلاب اسلامی، جشن نیکوکاری" است.

کد مطلب 1047062

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