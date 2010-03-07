مصوبات دولت در پتروشیمی گلستان اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، التفات کامیاب ظهر یکشنبه در بازدید مسئولان دفتر پیگیری طرحهای استانی نهاد ریاست جمهوری از این طرح، خواستار بازدید رئیس جمهور از پروژه پتروشیمی گلستان در سفر سوم استانی خود شد.

رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان نیز به بیان برخی از فعالیتهای انجام شده پرداخت و گفت: تاکنون کارهای آماده سازی زمین، مطالعات خاک و مهندسی انجام و اسناد خرید نیز تهیه شده و عملیات شمع کوبی از مدتی قبل آغاز و بیش از یک سوم آن انجام شده است.

کامیاب با اشاره به انجام عمده سفارشات داخلی گفت: تجهیزات خارجی نیز سفارش و در بعضی پیش پرداخت هم صورت گرفته است.

وی خرید دانش فنی از کشورهای هلند و سوئیس، شروع به ساخت کمپرسورها در شرکت زیمنس آلمان، ساخت پایپ رکها، اجرای آبرسانی، برق رسانی، مخابرات و بتن ریزی به مقدار دوهزار مترمکعب را از دیگر اقدامات و فعالیتهای انجام شده برشمرد.

اوراق مشارکت پتروشیمی گلستان صادر می شود

مدیرعامل پتروشیمی گلستان گفت: اوراق مشارکت برای جذب منابع مالی این طرح ملی صادر می شود و مسئولان ذیربط برای اخذ تضمین و تسهیل در روند این امر مساعدت داشته باشند.

سیدرضا قاسمی شهری افزود: اقدامات لازم برای اجرای صدور اوراق مشارکت برای جذب منابع مالی صورت گرفته است.

وی به مشکلات مالی پروژه در دو بخش ارزی و ریالی اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرایی شدن پروژه و تحقق بخشیدن به آن شد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ریالی نیز از بانکها و سایر موسسات مالی جهت اعطای تسهیلات ریالی تقاضای همکاری داریم.

خسروی کارشناس دفتر پیگیری نهاد ریاست جمهوری گفت: پتروشیمی گلستان یک پروژه ملی و مردمی است و یک عزم جمعی موجب شکل گرفتن آن شده است و باید روال اداری طی شود تا به تبع آن مسائل ارزی و ریالی نیز حل شود.

وی زحمات مدیران پتروشیمی گلستان را ستود و خواستار تداوم این تلاشها شد و اظهار امیدواری کرد تا با انعکاس موارد فوق به مسئولان امر در هیئت دولت، همکاری های لازم جهت سرعت بخشیدن به امر تسهیلات مالی صورت گیرد.

طرح پتروشیمی گلستان به دلیل دسترسی به منابع آبی و منابع گازی و موقعیت مکانی مناسب از نظر تسطیح و دسترسی نزدیک به بازار آسیای میانه برای امر صادرات و ایجاد اشتغال در منطقه از جمله طرحها و مصوبات دور اول سفرهای استانی هیئت دولت به استان گلستان در سال 1384 است.

مراسم کلنگ زنی طرح در 24 آذر 85 برگزار شد و در آذرماه همان سال پذیره‌نویسی با حضور و استقبال گسترده بیش از 93 هزار نفر از مردم استان و مشارکت 12 درصدی پتروشیمی آغاز شد.

شرکت پتروشیمی گلستان در تاریخ 22 فروردین 86 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرگان با هدف تولید سالانه 677 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 73 هزار تن اوره با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی پتروشیمی به ثبت رسید.

همچنین در تاریخ 23 آبان 86 قرارداد EPCC آن با شرکت مهندسی ایرانی همپا بسته شد که به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، متاسفانه قرارداد به طور رسمی موثر نشد و به منظور جلوگیری از توقف فعالیتهای ساختمانی، ‌قرارداد زودهنگام در تاریخ 28 آذر 86 با شرکت مهندسی همپا بسته شد.

لیسانس واحد اوره در تاریخ 20 بهمن 86 از شرکت استامی کربن هلند و لیسانس واحد آمونیاک در تاریخ 18 اسفند 86 از شرکت کازاله سوئیس خریداری شد.