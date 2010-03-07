ایجاد امنیت نیازمند تعامل دوجانبه پلیس و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر یکشنبه در همایش عمومی روسا و فرماندهان کلانتری ها و پاسگاه های نیروی انتظامی خراسان جنوبی افزود: انقلاب اسلامی ایران متفاوت با انقلابهای دیگر است و ویژگی‌های خاص آن موجب تمایز انقلاب ایران شده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ما دارای جهان بینی توحیدی، نگرش‌های دینی، هویت و فرهنگ مردم است، بیان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ما با تکیه بر قرآن بود و این پیروزی نشانه اسلامی بودن و مردمی بودن انقلاب ماست.

استاندار خراسان جنوبی اسلامی بودن، مردمی بودن و عاشورایی بودن را از جمله ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: در راس این انقلاب و حکومت، علما و روحانیونی بودند که در تبیین مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی نقش اول را داشتند و این نشانگر این است که رهبری انقلاب ما رهبری اسلامی است.

رشید با بیان اینکه نقش توده‌های مردم در عرصه ‌های مختلف نباید نادیده گرفته شود، اظهار داشت: اگر بسیج نیروها و مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس نبود، هرگز پیروز نمی‌ شدیم.

وی عامل تثبیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران را الهامات گرفته شده از فرهنگ عاشورا دانست و گفت: یکی از استراتژی‌های اصلی انقلاب ما این است که به کسی ظلم نمی ‌کند و ظلم را نمی ‌پذیرد و این عامل جهانی شدن انقلاب و امام (ره) است.

رشید یکی از شعارهای عملی دولت نهم را عدالت محوری برشمرد و تصریح کرد: تقسیم نیروی انسانی همچون توزیع اعتبارات باید بر اساس عدالت باشد و مردم نقاط دور افتاده و محروم نیز باید از علم متخصصان و صاحب نظران بهره‌ مند شوند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران متکی بر تعالیم و ارزش‌های اسلامی است و بر پایه ولایت فقیه استوار مانده است.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی گفت: تفاوت بارز انقلاب اسلامی با همه انقلاب‌ها اسلامی بودن، مردمی بودن و رهبری حکیمانه امام راحل (ره) است.

رشید با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی آنچه سبب عزت و شوکت مردم ایران شد حضور آنها در همه صحنه‌ های نظام بود، خاطرنشان کرد: جمهوریت و اسلامیت از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی باید پناهگاه مردم باشد، تصریح کرد: البته کسانی که به دنبال شرارت و ناامنی برای مردم هستند باید ترس و واهمه داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی برقراری نظم و امنیت در جامعه را از وظایف مهم نیروی انتظامی دانست و گفت: امروز مردم نیروی انتظامی را مامن و پناهگاه خود می دانند.

رشید با اشاره به اینکه نیروی انتظامی باید با عزت و امانت و کارایی خود در محیط زندگی مردم بدرخشد، تصریح کرد: پاسگاه ها و کلانتری ها آنچنان باید عمل کنند که امنیت را برای مردم به ارمغان آورند.