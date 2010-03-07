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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

مهر گزارش می دهد:

مدیرعامل شرکت فرودگاهها تغییر کرد / نخجوانی در لیست انتظار

مدیرعامل شرکت فرودگاهها تغییر کرد / نخجوانی در لیست انتظار

وزیر راه و ترابری مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور را تغییر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در تداوم تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف این وزارتخانه، محسن اسماعیلی را جایگزین احمد مومنی رخ در شرکت فرودگاههای کشور کرد.

مومنی رخ در اوایل وزارت حمید بهبهانی به عنوان مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور منصوب شده بود. اسماعیلی پیش از این مدیرکل فرودگاه استان خراسان رضوی بود.

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور فردا برگزار خواهد شد.

همچنین از وزارت راه و ترابری خبر می رسد رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز به زودی تغییر خواهد کرد. حسین خانلری، محمدعلی ایلخانی و محمدرضا عبدالرحیمی از جایگزین‌های احتمالی نخجوانی یاد می شود.

نخجوانی دستورات اخیر وزیر راه و ترابری برای برخورد با عوامل استفاده کننده از واژه جعلی خلیج ع.ر.ب.ی در پرواز کیش- تهران کیش ایر و عذرخواهی از مردم را اجرا نکرده است.

 

کد مطلب 1047067

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