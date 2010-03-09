نبود ایستگاه های اختصاصی آتش نشانی در اسکله های هرمزگان غیرقانونی است

فرجام دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام آمادگی آتش نشانی برای استقرار در اسکله شهید حقانی بندرعباس گفت: نیروهای آتش نشانی آموزشهای غواصی و امداد و نجات دریایی را گذارنده اند.

وی با اشاره به نبود شیر آتش نشانی در اسکله پهل اظهار کرد: چنانچه دو دستگاه خودرو آتش نشانی از خمیر به اسکله پهل فرستاده شوند با توجه به اینکه شهر تنها همین دو دستگاه خودرو آتش نشانی را دارد این شهر به خطر خواهد افتاد.

وی ادامه داد: با توجه به نبود شیر آتش نشانی استقرار ماشین های آتش نشانی در این محل فایده چندانی نخواهد داشت زیرا در صورت بروز مشکل با خالی شدن تانکر این ماشین ها باید فاصله 20 کیلومتری را برای آبگیری طی کنند.

وی با اشاره به قوانین بنادر گفت: بر اساس این قانون در مرحله ابتدایی ایجاد بنادر و اسکله ها باید ایستگاه و امکانات آتش نشانی برای جلوگیری از خطرهای احتمالی و محافظت از وسایل ساخته شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در ساخت اسکله ها و بنادر پهلوگیری شناورها به نکات ایمنی توجه نشده و آن را برای مراحل و فازهای آخر طرح های ایجاد بنادر و اسکله ها می گذارند.

رئیس سازمان آتش نشانی بندرعباس با اشاره به اینکه تنها در بندر شهید رجایی و باهنر ایستگاه ها و امکانات آتش نشانی وجود دارد تاکید کرد: چنانچه در اسکله ای مانند اسکله پهل مشکل و یا آتش سوزی انجام شود تا رسیدن نیروهای آتش نشانی اسکله تبدیل به پودر می شود.

دانش با اشاره به اینکه در بندر پهل ایستگاه آتش نشانی را به مرحله آخر کار گذارده اند گفت: متاسفانه بهانه هایی برای ایجاد نکردن ایستگاه های آتش نشانی آورده می شود که با اصل اول ایمنی و سپس کار همخوانی ندارد.

وی متذکر شد: شهردار خمیر و شورای شهر آن باید در این مورد حساس و بیشتر مراقب امنیت شهر باشند زیرا در صورت آتش سوزی در یکی از منازل رخ دهد تا رسیدن خودروهای آتش نشانی از اسکله پهل به ویرانه تبدیل می شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن نوروز خاطرنشان کرد: مشکلات آتش نشانی در این ایام افزایش می یابد و شاهد حوادث چهارشنبه سوری، افزایش تصادفات جاده ای، افزایش آتش سوزی منازل، گرفتار شدن ماشین ها در ساحل، خواهیم بود.

جایگاه های موقت اسکان مهمانان نوروزی غیر استاندارد است

دانش با اشاره به غیر استاندارد بودن جایگاه های موقت اسکان مهمانان نوروزی بیان کرد: این مو ضوع و افزایش ترافیک نیز از جمله مواردی است که بر روی خدمات رسانی سازمان آتش نشانی تاثیر خواهد داشت.