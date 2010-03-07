تحولات انتخابات عراق-8/ ورود یک خودروی بمبگذاری شده به کربلا/ حمله خمپاره ای در استان بابل

ورود یک خودروی بمبگذاری شده به کربلا و حمله خمپاره ای در استان بابل از جمله تحولات امنیتی عراق در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور به شمار می رود.