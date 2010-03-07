ورود یک خودروی بمبگذاری شده به کربلا/ حمله خمپاره ای در استان بابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یک منبع پلیس عراق اظهار داشت: یکی از مراکز انتخاباتی در منطقه الاسکندریه در استان بابل هدف 3 گلوله خمپاره قرار گرفت. در این حمله 13 نفر زخمی شدند.
شبکه العربیه نیز در راستای جوسازی و ایجاد فضای ناامنی و اضطراب در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در خبری فوری اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق اطلاعاتی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه یک خودروی بمبگذاری شده وارد کربلا شده است.
خاطرنشان می شود این حملات در حالی رخ می دهد که نیروهای امنیتی عراق تدابیر شدیدی برای تامین امنیت در جریان برگزاری انتخابات اتخاذ کرده اند.
دومین انتخابات پارلمانی عراق از نخستین ساعات صبح امروز در عراق آغاز شده است. این در حالی است که شبکه تروریستی القاعده تهدید کرده است تمامی کسانی که در این انتخابات شرکت خواهند کرد را می کشد.
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