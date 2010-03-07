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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

طبرسی تاکید کرد:

بیمارستانهای دولتی مازندران باید همپای بخش خصوصی ارتقاء یابد

بیمارستانهای دولتی مازندران باید همپای بخش خصوصی ارتقاء یابد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران بر ارتقاء سطح بیمارستان های دولتی همپای بیمارستان های خصوصی در راستای رفاه حال مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه و علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: نباید سطح امکانات و رفاه بیمارستانهای دولتی به گونه ای باشد که قشر ضعیف مجبور به مراجعه به بیمارستانهای خصوصی شوند.

وی با اشاره به اینکه علوم پزشکی در ایران پس از انقلاب پیشرفتهای بسیاری داشته است، خاطرنشان کرد: رعایت مسائل بهداشتی به لحاظ فرهنگ سازی خوب در بین مردم نیز مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه ساری افزود: همه باید با انصاف به پیشرفتهای کشور نگاه کنند و تحت تاثیر جوسازی رسانه ای دشمنان اسلام دستاوردهای انقلاب را نادیده ناچیز نشمارند.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب کمتر پزشک ایرانی در کشور طبابت می کرد و همه خارجی بودند ولی در حال حاضر پزشکان ایرانی حتی برای درمان بیماران به کشورهای خارجی نیز می روند.

طبرسی از برخی عملکردها در بیمارستانهای خصوصی و دولتی گلایه کرد و اظهار داشت: اتفاقاتی در بیمارستانها رخ می دهد که در شان طبابت در اسلام و جوامع بشری نیست.

وی یادآور شد: نارسایی ها و رفتارهایی وجود دارد که اطلاعات کامل از آن دارم و مسئولان امر باید دقت نظر بیشتری کنند.

کد مطلب 1047070

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