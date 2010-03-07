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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی عمل به قرآن است

تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی عمل به قرآن است

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی بر نهادینه کردن جایگاه قرآن در بین خانواده ها تاکید کرد و گفت: در دنیای امروز تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی عمل به فرامین قرآن و اهل بیت(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام رحیم ولی زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 18اسفندماه، هفدهمین سالگرد تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، افزود: کانونهای مساجد طبق مصوبه 203 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 71 در راستای بهینه سازی خدمات فرهنگی تاسیس می ‌شوند.

وی اضافه کرد: مهمترین جهت ‌گیری این مصوبه مبارزه با شبیخون فرهنگی و جنگ نرم است.

حجت الاسلام ولی زاده ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع)، تحقق شعار مسجد محوری، توسعه کمی و کیفی کانونها و ارتباط با نخبگان را مهمترین اهداف راه ‌اندازی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 187 کانون فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان فعال است که این رقم تا پایان امسال به 196 کانون افزایش می یابد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه اساسی مساجد در پیشبرد اهداف فرهنگی در طول تاریخ عنوان کرد: مساجد در طول تاریخ همیشه نهضت‌ ساز بودند و ما تلاش می ‌کنیم که در حال حاضر نیز این نقش مهم را احیا کرده و بتوانیم شاهد بالندگی این نهضت باشیم.

حجت الاسلام ولی زاده از فعالیت 21 خانه نور در سطح استان خبر داد و گفت: ‌خانه‌های نور با هدف کاربردی کردن مفاهیم قرآن در جامعه تاسیس می ‌شوند.

وی به برنامه های سال آینده در این نهاد اشاره کرد و افزود: جشنواره ثانیه‌ های سرخ، جشنواره فرهنگی و ورزشی ویژه مدیران و خانواده ‌های فعالان کانونهای مساجد و جشنواره قرآنی کودک و نوجوان از جمله جشنواره ‌های پیش بینی شده در سال آینده هستند.

حجت الاسلام ولی زاده به برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه ائمه جماعات، مدیران کانونها و فعالان فرهنگی و هنری مساجد اشاره کرد و سال آینده را سال " آموزش و بصیرت" در عرصه کانونهای مساجد سطح استان نامید.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی همچنین از وجود 60 خانه ورزش روستایی در سطح استان خبر داد و گفت: این خانه ‌های ورزش با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان و در کنار کانونهای مساجد تاسیس می ‌شوند.

حجت الاسلام ولی زاده با بیان اینکه کاربردی کردن آیات و مفاهیم قرآنی در دستور کار کانونهای فرهنگی و هنری مساجد قرار می ‌گیرد، یادآور شد: نگاه جدی به نهج ‌البلاغه و کتب دینی، برپایی ایستگاه ‌های قرآنی در سطح مساجد استان و اولویت قرار دادن روایات ائمه معصومین در اولویتهای کاری این نهاد در سال آینده خواهد بود.

کد مطلب 1047072

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