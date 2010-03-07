انتقاد از حق الزحمه 30 میلیون تومانی برای اجرای یک دقیقه برنامه!

به گزارش خبرنگار مهر در خارگ، نصرالله شفیعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع هنرمندان جزیره خارگ بدون اشاره به نام این پایانه نفتی در جزیره خارگ افزود: پرداخت این مبلغ از سوی یکی از پایانه های موجود در خارگ آن هم برای اجرای یک دقیقه برنامه منطقی به نظر نمی رسد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه خواسته و آرزوی ماست بها دادن به نیروها و هنرمندان بومی است، اظهار داشت: این اداره کل با بهاء دادن و دعوت از گروه های هنری بومی استان سعی در تقویت فرهنگ غنای هنر استان در بخشهای مختلف دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به تقویت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای هنرمندان گفت: متاسفانه نبود امکانات نرم افزاری لازم و مشکلات مالی در حوزه فعالیتها از جمله موانع اجرایی شدن کمی و کیفی برنامه هاست.

شفیعی افزود: در همین راستا در سومین سفر ریاست جمهوری پیشنهادات و برنامه هایی برای بهبود وضعیت حوزه فرهنگ و هنر استان تدوین شده است.