روزانه 25 تن گوشت مرغ در ایام نوروز در سمنان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ستاد تسهیلات نوروزی استان سمنان ظهر یکشنبه در نشستی به منظور تامین رفاه حال مردم در تعطیلات نوروز با حضور استاندار و فرمانداران شهرستانها و اعضای ستاد تشکیل جلسه داد.
در این جلسه مصوب شد تا تاریخ 20 اسفند ماه روزانه سه تن گوشت قرمز منجمد و بعد از این تاریخ و تا روز 29 اسفند ماه روزانه پنج تن گوشت قرمز منجمد وارد بازار شود.
همچنین قرار شد هزار و 200 تن پرتقال و 600 تن سیب در روزهای آینده برای تامین میوه مردم وارد بازار شود.
استاندار سمنان در این ستاد با اشاره به اینکه در روزهای باقی مانده تا عید نوروز فقط باید به فکر مصرفکنندهها باشیم، گفت: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم مردم شاهد افزایش قیمت کالا ها باشند.
عباس رهی با تاکید بر اینکه مرغداریها باید مرغ مورد نیاز استان سمنان را در اختیار کشتارگاهها قرار دهند، گفت: درصورتی که مرغداری ها مبادرت به انتقال مرغ از استان کنند ماشینهای مرغ توسط نیروی انتظامی در پاسگاههای پلیس مصادره میشود و به کشتارگاهها انتقال داده میشود.
وی یاد آور شد: 50 نفر به عنوان بازرسان ویژه و نامحسوس در سطح استان سمنان در ایام نوروز جهت گزارش نحوه خدمات رسانی به مردم و گزارشهایی از فعالیتهای انجام شده در عید نوروز برای تحویل به استاندار فعالیت خواهند کرد.
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