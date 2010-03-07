70 هزار هکتار از مزارع کشور زیر کشت انار است

محمد رضا جهانسوز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ایران کشور انار است چون تنوع ژنتیکی بالایی در این محصول داریم.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایران از نظر میزان و سطح تولید در زمینه انار رتبه نخست دنیا را دارد و این محصول و حفظ جایگاه جهانی آن برای ما اهمیت حیاتی دارد.

جهانسوز با بیان اینکه این محصول اشتغالزا و مولد است افزود: حدود 70 هزار هکتار سطح زیر کشت انار در کشور است.

وی با بیان اینکه طی شرایط خشکسالی و سرما زدگی 50 درصد باغات انار کشور جوان سازی شده گفت: سطح آبیاری تحت فشار این باغات هم از یک هزار هکتار به سه هزار هکتار رسیده است و این خود یک فرصت است.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ظرف دو سال آینده محصول انار مناطق انارخیز کشور از جمله ساوه و بجستان و غیره هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت می تواند حتی جبران چند سال خسارت قبل را بکند.

وی گفت: باید نه تنها در تولید انار که سایر محصولات از بهره وری نهاده ها تا توسعه و حمایت تشکل ها، ارتقا بهداشت و سلامت، خدمات کسب و کار و توسعه فرآوری، اصلاح قوانین و ایجاد مقررات تسهیل کننده را مد نظر قرار داد.