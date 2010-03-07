سطح سفره های زیرزمینی زنجان 2.2 مترمربع پائین آمده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خشک شدن 70 درصد قنات های استان افزود: متاسفانه به دلیل برداشتهای غیرمجاز، بیشتر چشمه های استان در حال خشک شدن هستند و ذخیره آبهای زیرزمینی رو به اتمام است.

وی با بیان اینکه با کاهش 25 درصدی پوشش گیاهی، 75 درصد نزولات آسمانی به هدر می رود، ادامه داد: باید با حفاظت از پوشش گیاهی و منابع طبیعی استان، از هدرروی نزولات آسمانی جلوگیری کرد.

سعادتی با تاکید بر اینکه بحران آب جدی است، یادآور شد: باید با فرهنگ سازی مناسب، نگرش مردم به این مسئله تغییر کند و مردم این موضوع را جدی بگیرند زیرا با همکاری تمامی مردم پروسه زمانی این بحران عقب تر خواهد افتاد.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: در صورت بی توجهی به ذخائر آبی استان طی سالهای آینده، آبهای زیرزمینی استان با پدیده شوری یا نابودی مواجه خواهند شد.

سعادتی با بیان اینکه مساحت استان در حدود دو میلیون و 216 هزار هکتار است، تصریح کرد: مساحت منابع ملی استان در حدود یک میلیون و 234 هزار و 613 هکتار و مساحت جنگلهای استان نیز 97 هزار و 553 هکتار است.

سعادتی با اشاره به مساحت مراتع استان که در حدود یک میلیون و 137 هزار و هکتار است، گفت: مراتع خوب استان 240 هزار و 442 هکتار، مراتع متوسط 425 هزار و 300 هکتار و مراتع فقیر استان 471 هزار و 317 هکتار است.

وی با اشاره به خلع ید و رفع تصرف هشت هزار و 600 هکتار از اراضی ملی در سالهای 85 تا 86، افزود: توقیف ماشین آلات از سال 85 تا 86، 230 دستگاه، قلع و قمع بنا 58 مورد، همچنین صدور مجوز اکتشاف معدن نیز در حدود 116 مورد و شن و ماسه 66 مورد بوده است همچنین یک میلیون و 100 هزار هکتار از اراضی ملی استان سنددار شده است.

سعادتی با اشاره به توزیع چهار میلیون اصله نهال طی سال های 85 تا 88، یادآور شد: سالانه یک میلیون اصله نهال در استان غرس می شود که این برنامه نیز در سالجاری اجرا خواهد شد.

وی افزود: شناسایی، استعدادیابی و تخصیص اراضی برای کشت زیتون طی سالهای 85 تا 88 به مساحت 6 هزار و 100 هکتار، از عملکرد منابع طبیعی و آبخیزداری استان است.

مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان با بیان اینکه اصلاح بیش از 12 هزار و 800 هکتار از مراتع تخریب شده استان از اهداف سازمان است، خاطر نشان کرد: افزایش پوشش گیاهی، جنگل کاری، احیاء جنگل های طبیعی و چراگاه ها نیز از دیگر اهداف سازمان است.

سعادتی افزود : تامین امنیت زیستی و مدیریت و فرهنگ سازی نقش بسزایی در بحران آب دارد خاطر نشان کرد: احیا جنگلهای طبیعی و چراگاه . توسعه تجاری کربن راهکارهای مناسبی را در تغییرات آب و هوایی به دنبال دارد

وی تاکید کرد : منابع طبیعی و آبخیزداری در سال جاری در خلع ید و رفع تصرف 1250 هکتار از اراضی ملی و پیشگیری ازتصرف 25 هزار هکتار از اراضی ملی عملکرد خوبی داشته است.

سعادتی با اشاره به این مطلب که جنگل کاری قیل از سال 84 حدود 233 هکتار بوده است گفت: جنگل کاری یکی از اقدامات اساسی سازمان است که طی سالهای 84 تا 85 حدود 8 هزار و 800 هکتار جنگل کاری طبیعی صورت گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان گفت: در استان زنجان 1500 هکتار از اراضی ملی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی شناسایی شده است که 11 هزار هکتار از این اراض دولتی به مساحت 53 هکتار در استان انجام گرفته است.

سعادتی همچنین از اجرای 47 پروزه ملی با اعتباری بالغ بر 57 میلیون ریال در استان خبر داد و گفت: 25 پروژه آبخیزداری و 5 پروژه مطالعاتی اجرا شده با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال است که پروژه بخش سیلاب (خراسانلو- ینگجه) و ساحل سازی رودخانه قلعه چای به طول 5 کیلومتر و تکمیل پروژه پارک آبخیزداری شهر قیدار است.

وی اظهار داشت: اصلاح و احیاء بیش از 128 هزار هکتار از مراتع استان از عملکردهای مناسب سازمان در سال جاری بوده است.

سعادتی افزود: امسال بیش از یک میلیون اصله نهال در استان کاشته خواهد شد.