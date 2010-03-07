امداد کوهستان هلال احمر کرج برای خدمات دهی در جاده چالوس آماده است

محمد منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برای خدمات دهی به شهروندان در ایام تعطیلات سال نو آماده هستیم و نیروهای خود را نیز در این زمینه آماده کرده ایم.

وی ادامه داد: به طور معمول، میزان عبور مسافران از کرج به منظور رسیدن به مناطق شمالی کشور در ایام تعطیلات افزایش می یابد که این امر در مورد تعطیلات سال نو نیز صدق می کند ضمن اینکه میزان این تردد در تعطیلات سال نو افزایش چشمگیری خواهد داشت.

این مسئول اظهار داشت: در همین راستا با هدف کمک به کاهش آسیبهای جانی ناشی از حوادث در راههای کرج، آمادگی کافی را برای خدمات دهی به مسافران و شهروندان از سوی تیم امداد و نجات کوهستان هلال احمر کرج فراهم کرده ایم و امیدواریم بتوانیم آسیبهای احتمالی را به کمترین میزان ممکن برسانیم.

وی در خصوص اسکان اضطراری مسافران نیز خاطرنشان کرد: هلال احمر کرج در زمینه اسکان اضطراری مسافران در موارد مورد نیاز نیز به کمک می آید و تا حد توان خود در این خصوص همکاری می کند.

منتظری یادآور شد: صرف نظر از بقیه جاده های شهرستان کرج، جاده چالوس و بخش آسارا از مهمترین مناطق ترددی استان تهران است و با همه تلاش خود و همکاری سایر نهادها تلاش خواهیم کرد از میزان آسیبهای جانی احتمالی ناشی از حوادث در این جاده در روزهای پایانی سال و تعطیلات سال جدید کاسته شود.

وی اضافه کرد: فعالیتهای نیروی هلال احمر در زمینه اسکان اضطراری مسافران در راه های کشور نتایج بسیار درخشانی دارد و بسیاری از مشکلات را حل می کند.