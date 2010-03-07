نقشه رفع فقر در بوشهر تهیه شود/ فقر در استان ثروتمند بوشهر جایگاهی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران و کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر افزود: بعد از تهیه این نقشه در مرحله بعد باید به دنبال تشخیص و تولید منابع و تامین اعتبار مناسب باشیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید چشم انداز رفع فقر در استان تدوین شود و بر اساس این چشم انداز برنامه ریزی های بلند مدت و کوتاه مدت از سوی مسئولان امر صورت گیرد.

امام جمعه بوشهر، استان بوشهر را استانی ثروتمند و پیشانی ایران دانست و گفت: استان بوشهر دارای شاخصه های فوق مدرن در ایران است و آخرین داده ها و یافته های تکنولوژی هایی که در هیچ جای ایران دیده نمی شود در این استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: وجود انرژی هسته ای، انرژی فسیلی، صنایع اقماری و تجارت الکترونیک همگی باعث شده تا استان بوشهر قلب تپنده کشور معرفی شود که لذا با توجه به این امکانات، فقر در استان ثرتمند بوشهر جایی نباید داشته باشد.

صفایی بوشهری خواستار تشکیل اتاق فکری با مشارکت کمیته امداد، اداره کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، اداره تامین اجتماعی و معاونت اداری استانداری شد و گفت: باید در این اتاق فکر با ایجاد اشتغال پایدار به دنبال فقر زدایی در استان بوشهر باشیم.