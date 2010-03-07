118 دفتر پستی روستایی در غرب استان تهران فعال است

مدیر سرپرستی پست بانک غرب استان تهران درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: حدود 174 نقطه تماس از قبلی باجه و ... در زمینه پست بانک در غرب استان تهران فعالیت می کنند که از این میان، 118 مرکز روستایی است و به روستاییان خدمات می دهد.

مجتبی باقری ادامه داد: وجود پست بانک در مناطق روستایی و محروم، بسیاری از مشکلات مربوط به حوزه ارتباط را در این مناطق حل کرده و در این زمینه خدمات رسانی به روستاییان صورت می گیرد.

وی بیان کرد: به طور کلی حدود 42 هزار حساب در زمینه پست بانک در غرب استان تهران موجود است ضمن اینکه تاکنون حدود 13 هزار شعبه و دفتر پستی روستایی و ... در زمینه پست بانک در کشور فعال شده است.

گسترش نقاط تماس جهت ارائه خدمات بانکی از اهداف راه اندازی پست بانک بوده است

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: گسترش نقاط تماس جهت ارائه خدمات بانکی، از بین بردن صفهای طویل بانکها و جلوگیری از اتلاف وقت، صرفه جویی در هزینه ها و منابع مالی و کاهش آلودگی هوا با حذف ترددهای اضافی و محرومیت زدایی در مناطق محروم با ارائه خدمات از اهداف راه اندازی پست بانک بوده است.

باقری خاطرنشان کرد: همچنین وجود پست بانک در مناطق محروم و روستایی کمک می کند تا ترددهای روستاییان به شهرها برای انجام امور بانکی کاهش یابد و آنها در این زمینه رفاه بیشتری داشته باشند.

وی از وجود پست بانک در روستاها و مناطق محروم به عنوان یک امر بسیار مطلوب یاد کرد و افزود: امیدواریم زمینه های گسترش شعبات پست بانکها فراهم شود.

این مسئول اضافه کرد: ساکنان روستاییان مانند ساکنان شهرها حق دارند از خدمات ارتباطی مطلوبی برخوردار باشند که راه اندازی شعبات پست بانک روستایی در همین راستا صورت گرفته است.

شعبات پست بانک، راه حل مطلوب برای حل مشکل کمبود امکانات ارتباطی روستاهاست

باقری در آخرین بخش از سخنان خود نیز افزود: وجود شعبات پست بانک، یک راه حل مطلوب برای حل مشکل کمبود امکانات ارتباطی و بانکی در روستاهاست و از به وجود آمدن بسیاری از معضلات در این خصوص جلوگیری می کند.

وی یادآور شد: از زمانی که پست بانکهای روستایی راه اندازی شده، بسیاری از مشکلات روستاها و مناطق محروم در زمینه کمبود امکانات ارتباطی و اقتصادی کاهش یافته و میزان رفاه روستایی در این خصوص افزایش یافته است.

این مسئول اضافه کرد: پست بانکها در عین حال، چند فعالیت را انجام می دهند که این امر، اهمیت وجود آنها را بیش از پیش آشکار می کند.