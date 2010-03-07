برگه سهام عدالت فعالان قرآنی مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کریم نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای قرآنی اداره کل در بابل گفت: بر اساس ابلاغیه ای که در اوایل آبان ماه سال جاری از طرف دبیرخانه واگذاری سهام عدالت به اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران واگذار شد، از 400 فعال قرآنی به همراه خانواده های آنان ثبت نام بعمل آمده که اسامی تمامی آنان در این دبیرخانه تایید شده و برگه سهام آنان به این اداره کل ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: هریک از این افراد فرصت دارند برای دریافت برگه سهام خود به ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان خود مراجعه کرده و پس از دریافت آن به همراه مدارک خود به شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خود مراجعه نمایند.

وی افزود: توزیع برگه سهام عدالت فعالان قرآنی مازندران از نهم اسفند ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد.



معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز از پیشرفت فیزیکی95 درصدی اردوگاه فرهنگی قرآنی چاکسر محمودآباد خبر داد.

فرامرز کردی اظهار داشت: طی بازدیدی که به همراه مدیرکل، معاون اداری مالی و مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از نحوی پیشرفت کاری این اردوگاه بعمل آمد، پیشرفت آن قابل توجه بود.

وی تصریح کرد: این اردوگاه به منظور ارتقاء فعالیتهای قرآنی، ساماندهی و متمرکز کردن نیروهای قرآنی در مکانی با متراژ تقریبی هزار مترمربع ساخته شد.

معاون اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به اینکه ساخت این پروژه به یک پیمانکار خصوصی واگذار شد تصریح کرد: ساخت این اردوگاه از سال 84 آغاز شده و تا یک ماه آینده افتتاح و بهره برداری خواهد شد.