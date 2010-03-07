90 تبعه غیرمجاز خارجی در سیرجان دستگیر شدند

سرهنگ محمد کارآموزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: 90 افغانی غیرمجاز از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سیرجان - شیراز دستگیر شدند.

وی افزود: این تعداد افغانی در این اتوبوس جاسازی شده و از زاهدان به سمت شیراز در حال انتقال بودند.

فرمانده انتظامی سیرجان عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار افغانی غیرمجاز در سیرجان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: 90 افغانی دستگیر شده پس از طی مراحل قانونی به کشورشان بازگردانده می شوند.

وی گفت: افاغنه غیرمجاز به دلیل اینکه هیچگونه هویتی ندارند می توانند در بروز ناامنی تاثیرگذار باشند که در همین زمینه به مردم توصیه می شود از به کارگماری این افراد به خصوص در محیطهای مسکونی خودداری کنند.

وی همچنین از مردم خواست در راستای جمع آوری این افراد مراکز تجمع افاغنه را در صورت شناسایی به نیروی انتظامی معرفی کنند.