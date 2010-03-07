اختصاص 123 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های ملی در همدان

علی حیدر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: اعتبارات ملی استان همدان برای پروژه های عمرانی بزرگ از جمله سد سازی و آبرسانی از سد تالوار زنجان به همدان، احداث ورزشگاه ها، تکمیل راه آهن و راهسازی اختصاص یافته است.

وی به افزایش اعتبارات استان همدان در لایحه بودجه دولت اشاره کرد و گفت: اعتبارات استان همدان در لایحه بودجه دولت 286 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود 31 درصد رشد دارد.

نوری با اشاره به اینکه متوسط افزایش اعتبارات استان ها در کشور 30 درصد عنوان شده است، اظهار داشت: از کل اعتبارات استان همدان، مبلغ 90 میلیارد تومان به اعتبارات جاری اختصاص دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار همدان با بیان اینکه 196 میلیارد تومان نیز با اعتبارات عمرانی اختصاص دارد، اظهار داشت: میانگین رشد اعتبارات جاری و عمرانی استان از میانگین رشد کشور اندکی بالاتر است.