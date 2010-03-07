مروری بر آثار اکران نشده شاه حاتمی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر منوچهر اکبرلو، مدیر مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری، با اعلام این خبر گفت: یکی از فعالیت‌های دوره جدید مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری برگزاری نشست‌های ماهانه، با عنوان "مروری بر فیلم‌های اکران نشده" است.

اکبرلو درباره اهداف برگزاری این برنامه گفت: این برنامه فقط مبتنی بر نگرش آموزشی و پژوهشی است، بنابراین در تک سانسی که این فیلم‌ها به نمایش در می‌آید میزبان فیلم سازان، منتقدان، اهالی رسانه، دانشجویان سینما و پژوهشگران هستیم.

وی همچنین با اظهار اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد امکان برای دیده شدن فیلم هایی است که به نمایش عمومی در نیامده اند، ادامه داد: طبیعی است که هدف از این کار، اکران عمومی این فیلم ها نیست چون این نوع اکران، وظیفه حوزه هنری نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

بر اساس برنامه اعلام شده، امروز یک شنبه 16 اسفند "پرواز مرغابی ها"، دوشنبه 17 اسفند "ترکش های صلح" و سه شنبه 18 اسفند و در آخرین روز برگزاری این برنامه، فیلم سینمایی "کولی"، از ساعت 17 در تالار سوره حوزه هنری نمایش داده می‌شود.











