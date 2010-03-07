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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۱

مروری بر آثار اکران نشده شاه حاتمی آغاز شد

مروری بر آثار اکران نشده شاه حاتمی آغاز شد

فیلم‌های اکران نشده علی شاه حاتمی به مدت سه روز در تالار سوره حوزه هنری در حال نمایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر منوچهر اکبرلو، مدیر مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری، با اعلام این خبر گفت: یکی از فعالیت‌های دوره جدید مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری برگزاری نشست‌های ماهانه، با عنوان "مروری بر فیلم‌های اکران نشده" است.

اکبرلو درباره اهداف برگزاری این برنامه گفت: این برنامه فقط مبتنی بر نگرش آموزشی و پژوهشی است، بنابراین در تک سانسی که این فیلم‌ها به نمایش در می‌آید میزبان فیلم سازان، منتقدان، اهالی رسانه، دانشجویان سینما و پژوهشگران هستیم.

وی همچنین با اظهار اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها، ایجاد امکان برای دیده شدن فیلم هایی است که به نمایش عمومی در نیامده اند، ادامه داد: طبیعی است که هدف از این کار، اکران عمومی این فیلم ها نیست چون این نوع  اکران، وظیفه حوزه هنری نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

 بر اساس برنامه اعلام شده، امروز یک شنبه 16 اسفند  "پرواز مرغابی ها"، دوشنبه 17 اسفند "ترکش های صلح" و سه شنبه 18 اسفند و در آخرین روز برگزاری این برنامه، فیلم سینمایی "کولی"، از ساعت 17 در تالار سوره حوزه هنری نمایش داده می‌شود.
 
 
 
 
 

کد مطلب 1047090

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