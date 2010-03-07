به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نمایشگاه اسلامی بین‌المللی خاورمیانه با عنوان " رستگاری" طی سه روز همزمان با گردهمایی بین المللی صلح دبی در محل نمایشگاه بزرگ فرودگاه دبی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با همکاری مرکز مطالعه قرآن المنار با همکاری وزارت اوقاف و امور اسلامی دبی برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان اظهار داشتند که همزیستی مسالمت‌آمیز تنها به واسطه درک بهتر میسر می‌شود و با ارتقای سطح آموزشی افراد حاصل خواهد شد.

براساس اظهارات برگزارکنندگان، گردهمایی بین‌المللی صلح نیز می‌تواند فرصتهایی را برای بهبود و تقویت روابط فراهم کند.

برخی سخنرانهای برجسته مدعو از ایالات متحده، کانادا، امریکا، مالزی، عربستان، کویت، هندوستان و دیگر کشورها درباره موضوعاتی صحبت می‌کنند که به رفع سوء تفاهم درباره دین و فرهنگ و همچنین توسعه درک بهتر منتهی می‌شود.

یک غرفه پیام در این مراسم ایجاد می‌شود تا پاسخگوی تمام پرسشهایی باشد که درباره دین اسلام مطرح می‌شود. برگزار کنندگان انتظار دارند صدها نفر از این غرفه دیدار کنند.

همچنین انتظار می‌رود نمایشگاههای مختلفی چون قرآن درباب رویان‌شناسی، تاریخ، زمین‌شناسی، نجوم و دیگر حقایق علمی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته و به آنها کمک کند که درباب ماهیت آن تعمق کنند.