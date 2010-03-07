به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز در نشستی با خبرنگاران به تشریح اهداف 7 گانه شرکت بورس برای سال 89 پرداخت و گفت: این اهداف در راستای استراتژی 5 ساله بورس تدوین شده است.

وی ارتقای سطح بازار سرمایه در تامین مالی فعالیتهای مولد، بکارگیری مقررات و رویه های موثر برای حفظ سلامت بازار و رعایت حقوق سهامداران، تعمیق و گسترش بازار با بهره گیری از فناوری، توسعه دانش مالی و گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در کشور، توسعه و تسهیل دسترسی به بازار از طریق فناوری اطلاعات، رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی و توسعه مستمر دارایی های فکری و سرمایه های انسانی شرکت را برنامه های 7 گانه شرکت بورس اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از تدوین 38 برنامه برای سال 89 خبرداد و افزود: یکسری از برنامه ها توسعه ای و یکسری نیز جاری است، همچنین بحث نقدشوندگی، شفافیت، پذیرش 11 شرکت جدید در بورس و عرضه سهام آنها، ورود پالایشگاهها، بیمه ها، بانکها و چند شرکت سرمایه گذاری، بازارگردانی و غیره نیز از جمله برنامه ها خواهد بود.

وی به بررسی کارشناسی لایحه بودجه سال 89 در بورس و ارائه نتایج آن به مجلس، بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها و ارائه پیشنهادات به شورای بورس اشاره و بیان کرد: در راستای اجرای برنامه های توسعه ای، شناسایی شرکتهای دارای پتانسیل برای حضور در بورس، جذب ناشران و شرکتهای خصوصی مد نظر قرار دارد.

قالیباف اصل طراحی سازو کار نظارت بر بازار و تهیه و تدوین مقررات و بسترهای کار و رویه های معاملاتی را از دیگر برنامه ها ذکر و عنوان کرد: راه اندازی ابزارهای جدید در بورس در برنامه سال آینده شرکت قرار دارد، به نحویکه مطالعات ابزار قراردادهای اختیار معامله آغاز شده و امید است که سال آینده مجوز آن اخذ شود.

وی در مورد جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی گفت: برای افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد ملی، پیشنهاداتی را به بانک مرکزی، سازمان بورس و وزارت اقتصاد ارائه داده ایم، اما توسعه بازار سرمایه به یک اراده ملی نیازمند است. این در حالی است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس از شفافیت لازم برخوردارند و از ریسک کمتری نسبت به شرکتهای غیر بورسی برخورداند، بنابراین بانکها در ارائه وام به این شرکتها از ریسک کمتری برخودارند، به ویژه اینکه بحث معوقات سیستم بانکی نیز مطرح است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار هدفمندی یارانه ها را باعث شفافیت بورس دانست و افزود: هر تصمیم و اقدامی که بر درآمد شرکتها و صنایع تاثیر بگذارد، بر قیمتها نیز تاثیر می گذارد و این امر نیز بر سودآوری و عملکرد شرکتها تاثیر گذار خواهد بود.

وی از نظارت دوره ای بر امور اعضا، دستور العمل نظارت بر کارگزاران و بحث اعطای مجوز به اعضا را از برنامه های شرکت بورس عنوان کرد و اظهارداشت: تاکنون فرمت مشخصی در مورد تهیه صورتهای مالی منتشره از سوی کارگزاران وجود نداشت که با همکاری سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره فرمتی تهیه خواهد شد.

قالیباف اصل در مورد سهام شناور آزاد گفت: با هماهنگی سازمان بورس کارگروهی در این راستا تشکیل شده، همچنین چارچوب آئین نامه آن تصویب شده که به زودی نهایی می شود تا شرکتها بر اساس آن از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

وی از ارائه پیشنهادات بورس به بانک مرکزی در مورد خرید اعتباری و تامین اعتبار لازم برای آن خبرداد و عنوان کرد: بورس در پی خرید ساختمان جدیدی است و برای این کار نیاز به افزایش سرمایه دارد که میزان آن در دست بررسی است. همچنین EPS ابتدای سال جاری شرکت برای هر سهم 30 تومان بود که به 43 تومان رسید و پیش بینی می شود به 53 تومان در پایان سال برسد، EPS پیش بینی شده در بودجه سال آینده شرکت برای هر سهم 45 تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادارتهران گفت: شرکت بیمه دانا نیز برای پذیرش باید صورتهای مالی سال 88 خود را به شرکت بورس ارائه نماید تا بر اساس آن مجددا درخواست پذیرش صورت گیرد تا مشخص شود که آیا قابل پذیرش در بورس است یا خیر.

وی افزایش دامنه نوسان را از جمله استراتژی های شرکت بورس عنوان کرد و گفت: بحث نقدشوندگی نیز در کمیته فرعی شورای بورس مطرح است.

به گفته وی اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری خارجی بحث سرمایه گذاری در بورس را تسهیل خواهد کرد، زیرا هر سرمایه گذاری که وارد کشور شود، در بورس نیز سرمایه گذاری می کند و این امر باعث افزایش گردش مالی بورس می شود. در حال حاضر 35 سرمایه گذار فعال خارجی در بورس وجود دارد و از 200 کد سرمایه گذاری خارجی بورس 23 کد فعال است.

قالیباف اصل گفت: بیشترین حجم خصوصی سازی مربوط به بورس است که بالغ بر 90 درصد آن را در بر می گیرد. در مقایسه خرید و فروشهای حقیقی و حقوقی، خرید سهامداران حقیقی بیش از حقوقی است. خرید سهامداران حقیقی 330 میلیارد تومان بیش از فروش آنها بود که به معنای ورود پول جدید به بازار است. خرید حقوقی ها نیز 10 هزار میلیارد تومان بیش از فروش آنها بوده است.

علی سنگینیان معاون تحقیقاتی شرکت بورس نیز در این نشست گفت: قراردادهای آتی سهام در شورای بورس مطرح شده و تصمیم بر این شد که برای یک سال اول از نرم افزار بورس کالا استفاده شود تا نرم افزار لازم ایجاد شود، به نظر می رسد که در دو ماه ابتدای سال آتی قرارداد آتی سهام اجرایی شود. همچنین گزارشاتی در مورد شایعات و دستکاری بازار تهیه شده است.